競爭力年報證港府施政方向正確　李家超：不單止要夠做，更要贏！

本屆政府昨日七一剛上任滿一年，外界關注港府將如何帶領香港「追時間、追前列」。特首李家超今早（2日）接受電台訪問，提到香港在《2023年世界競爭力年報》下跌2位至第7位，他指香港競爭力受勞動力流失及物價影響，而《施政報告》早已提出對策，在搶人才、企業方面已有顯著成效，直言：「有冇報告都證明政府方向走得啱」，又強調香港未來「不單止要夠做，更要贏」。



提到外勞輸入政策引起社會討論，李家超承認要加強溝通工作，但重申本港勞動人口減少20萬是不爭事實，強調要靠人勞填補短缺，「無人才就無勞力，無生產力就無經濟活動，服務水平又差，大家都唔開心、做嗰個又唔開心，『好客之都』會做到好差」。



特首李家超今早（2日）接受電台訪問，指香港競爭力受勞動力流失及物價影響，而《施政報告》早已提出對策，在搶人才、企業方面已有顯著成效，強調香港未來「不單止要夠，更要贏」。（資料圖片／香港01攝）

李家超：樓價高昂、人才流失削弱港競爭力

香港於瑞士洛桑學院（IMD）最新發表的《2023年世界競爭力年報》排名第7，較去年下跌2位。 李家超指，本港競爭力下跌，主要是由於近年物價樓價高昂、人才人力大幅流失及勞動力短缺。

他指，本港勞動人口近年損失逾20萬，當中低技術勞動力人口佔10多萬，從數字上知道香港缺少勞動力人口和人才，「無人才就無勞力，無生產力就無經濟活動，服務水平又差，大家都唔開心、做嗰個又唔開心，『好客之都』會做到好差」，直言要填補，所以政府推出輸入外勞及搶人才的政策。

輸入外勞稱「一家人」必保障權益

輸入外勞方面，李家超強調，本港不可以輸入廉價勞工，亦非所有僱主申請輸入外勞都會獲批；若有職位連續4周都聘請不到本地人手，勞工處會先向僱主介紹員工，重申輸入外勞的審批程序嚴格，直言：「大家都係香港嘅家人，大家都重視呢方面嘅權益保障」，強調政策最終目標是令本地人才成為主要勞動力來源，指政府會觀察市場形勢，確保「恰如其分」。

搶人才方面，李家超表示：「香港要有競爭力，唔止要夠做，更要贏。」他指本港現時追求吸引百強大學畢業生來港發展，形容他們都是「打過雷台」，經過篩選的人才。他提到自政府對獲諾貝爾獎等優才來港的名額取消後，較以往多了3倍的優才申請來港。

吸引人才一同「划艇」 透露正研職業專業化政策

另外，政府為確保人才來港後「落地生根」，故增設「香港人才服務窗口」，協助人才處理醫療、教育、住屋等問題，令他們更好融入香港，他又指，若人才流失至其他地方，香港的競爭力便相對減弱：「本來我哋划艇，嚟我到一齊划，就划得快啲，去人地到就反而變成競爭對手。」他續指，政府正研究「職業專業化」，令本地勞動力及人才自我增值。

房屋方面，李家超強調政府非常著力推出土地房屋政策，希望打破多年來的樽頸，即使樓價不跌，至少能確保不會不合理地飆升，「房屋幫到你成家人、成代人」。他強調，現時政策方向正確，相信只要樓價得以控制、人才增加，本港的競爭力自然會上升。