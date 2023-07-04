鄧炳強斥羅冠聰「現代漢奸」「縮頭烏龜」　籲市民勿資助以免違法

警務處國家安全處昨日（3日）稱，早前已向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反國安法的人士包括香港眾志創黨主席羅冠聰，並對每名人士懸紅100萬元。保安局局長鄧炳強以「現代漢奸」形容被通緝的羅冠聰，批評他厚顏無恥，「食人肉饅頭，是縮頭烏龜」。他指如果他認為自己合理合法合義，請他返香港，到時在法庭向港人展示所有證據。鄧炳強稱現在羅冠聰在海外享受榮華富貴，被他煽動的青年卻要被法律制裁和後果，呼籲羅冠聰拿出良知、尊嚴和勇氣返港自首。



鄧炳強希望市民認清8名被通緝潛逃人士真面目，指他們想危害國家和香港安全，呼籲千萬不要被他們煽動，更不應協助、教唆或資助他們，否則有機會違法。



鄧炳強（右）點名批羅冠聰為「現代漢奸」（李宇婷攝）

羅冠聰在Facebook發文回應說，過去已被「通緝」，目前再被確認以國安法通緝，其最大的差別只是多了100萬懸紅。他稱聽到這則消息當然令人緊張，都有着無形壓力，但並無令他覺得有逼切的危機，日後會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，亦更保障自己的個人私隱。

鄧炳強今日出席立法會保安事務委員會會議後，點名批評羅冠聰，又指如果羅認為自己合理、合法、合義，應該回港，屆時政府將在法庭向全港市民展示所有證據。鄧指羅冠聰在外國享受榮華富貴，被他煽動的在港青少年，則要受法律制裁、承擔法律後果，希望羅拿出勇氣、尊嚴和良知，盡快回港自首。

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

稱要查出聯繫人和金主

鄧炳強指，8名人士以為逃到海外就能任意妄為，繼續進行危害國家安全的事情包括建議制裁香港法官等，必須要嚴懲。他說，今次除了要通緝該8人之外，亦要截斷他們的資金鏈包括充公他們的財產等，另外要查出他們在港或外國聯繫人、同黨和背後提供資金的金主。鄧炳強說，任何人協助、教唆或以資金資助8名人士繼續從事危害國家或香港安全，以及如明知他們危害國家安全仍然繼續為他們進行網上籌款 ，亦有可能違法。

他又說，執法部門將窮一生精力，拘捕8名通緝人士，形容他們現在仍有些少利用價值，仍受外國保護傘保護，但他朝沒有利用價值時，就會變成棄卒。

羅冠聰（Twitter@nathanlawkc）

懸紅有助當局及早獲得有關資訊

記者問到局方有否其他更積極的方法拘捕8名人士，包括尋求國際刑警或當地華人組織的協助，另外懸紅會否姿態多於實際。鄧炳強回應指，局方做的都是實際的行動，會以一切可行的方法把他們緝拿歸案，又說很多重案都會有懸紅，而8人犯的行為都是嚴重，最高可判終身監禁，因此提供懸紅是其中一個方法。

該8名通緝人士講明不自首，亦不停止在海外的倡議，有外界關注懸紅的作用，鄧炳強認為作用在於獲取針對8名人士的資料，以協助日後的拘捕行動，局方有很多工作正在進行，包括找出背後金主或聯絡人。

立法議程未見23條 鄧炳強：仍爭取今年立法

另外，特區政府更新今個年度立法議程，惟仍然未見《基本法》第23條立法。鄧炳強被問到23條立法是否難以在今年成事時，他表示，如果趕及相關工作，可以隨時放進立法議程。鄧炳強重申，爭取今年為23條立法，最遲明年立法。