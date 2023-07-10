調查：港人精神健康僅僅合格　「A4」促每5年全港調查

香港今年接連發生倫常慘案引起社會對精神健康關注。立法會「A4聯盟」楊永杰、張欣宇、梁文廣、林素蔚今日（10日）舉行記者會，分析早前進行的調查結果。楊永杰指，調查發現港人的精神健康指數為54分，評分僅僅通過合格水平，直言：「反映市民精神健康麻麻哋」。



精神健康病患照顧者陳先生出席記者會分享日常辛酸，他慨嘆照顧有思覺失調的太太長達8年之久，當中的壓力亦令他患上抑鬱症。



「A4」提出八大建議，包括每5年進行一次全港性追蹤性精神健康調查。



僅比合格高兩分 壓力源於健康、工作、經濟

「A4」於今年6月9日至6月25日期間，透過網上問卷調查了解香港市民精神健康狀況及紓緩壓力的方法，共收到412份有效回應。調查發現，在412名受訪者中，按「世界衞生組織五項身心健康指標」（WHO-5指標）得出的精神健康指數為54分，評分屬一般水平，僅僅以2分之差合格。其中，有不少受訪者的壓力來源為身體健康問題、工作、經濟等，而受訪者大多以非藥物形式抒發壓力，如聆聽音樂、做運動等。

「A4」在記者會上邀請到照顧者陳先生講述日常辛酸。陳先生表示，太太患有思覺失調，經常出現幻聽、幻覺等徵狀，以往曾注射俗稱為「油劑」的治療針劑，惟針劑有明顯的肌肉腫大、坐立不安等副作用，反而令到太太身體變得更差，同時亦令到陳先生的精神壓力更大，最終陳先生亦不幸患上抑鬱症。他控訴政府資源不足，社康護士「好懶惰」，「最多（傾）三句就走」，而政府多次以「正研究」、「會考慮」推搪，令到「同路人」倍感失望。

林素蔚促請政府定期每5年為全港市民進行精神健康調查，楊永杰補充指，期望政府每5年收集一次數據，可以更好看見社會的整體趨勢，更容易分析數據，從而落實針對性措施。

另外，林素蔚建議政府資助病患接種「長效針劑」。她指，注射「長效針劑」可一個月注射一次，病患便不用再每天服用藥物，同時減少藥物帶來的副作用。

倡培訓關愛隊 支援精神健康個案及照顧者

另外，「A4」建議政府資助地區「關愛隊」接受精神健康培訓，提高社區對精神健康的關注和支援能力。不過「關愛隊」成員大多為街坊，政府須投放多少資源，才可確保他們有足夠培訓應對精神健康病患者？「A4」僅表示期望政府增撥資源，楊永杰補充指，明白精神健康需專業人士處理，相信關愛隊僅擔任初階段協助的角色。