本港少數族裔精神健康求助難　印裔輔導員：冀打破語言障礙助開口

居港少數種裔和本地人一樣，也會因文化、家庭、性別、經濟因素出現精神健康問題。印度裔精神健康輔導員Kurian在印度完成心理學學士及碩士學位，2019年移居香港，開始為本地少數族裔提供心理輔導。她曾遇到一名印度裔女子，對方18歲時被迫結婚、輟學，約10年前隨丈夫來港，卻無法適應，她又因生了兩個皆是女兒，被家人斥她是「不祥之人」，故萌生尋死念頭，常感頭痛不適，最後確診中度抑鬱症。



Kurian亦輔導過一名38歲、育有3孩的巴基斯坦裔男子，他居港逾15年，但中英語欠佳，恐懼與人交談，更會因此呼吸困難和發抖，又經常曠工，其後確診中度焦慮症。



少數族裔在港仍受家鄉傳統束縛致鬱成病

34歲的Kurian於2019年來香港，一直從事精神輔導工作。她指，曾接觸已為兩女之母的印度裔K女士（化名），本來志願成為教師，但因印度文化保守，婚姻由家長「包辦」安排，不能違抗父母之命，故她在18歲時被迫放棄夢想而出嫁。同時，族裔傳統重男輕女，她婚後只誕下兩名女兒，因而飽受壓力，甚至被家人批評為「不祥人」，所以其婚姻生活一直不愉快，經診斷後證實患上中度抑鬱症。

Kurian表示，大量少數族裔女性被迫早婚早育和持家，即使壓力「爆煲」:「母親、奶奶會以過來人自居，說有情緒很正常，要你自己消化，繼續餵奶、生仔、做家務」；而男性同樣受到傳统家庭「男主外女主內」的觀念束縛。

Kurian亦輔導過一名38歲、育有3孩的巴基斯坦裔男子，他居港逾15年，但中英語欠佳，恐懼與人交談，更會因此呼吸困難和發抖，又經常曠工，其後確診中度焦慮症：「男性被視為家庭絕對權力，不許軟弱，只能抑壓情緒，不少人或化鬱結為怒氣，尤其當來港後開支驟增，居住環境狹窄，又因不諳粵語而求職碰壁、無法融入社會，情况更甚，例如孩子想買裙，父親不能坦承缺錢，唯有發惡。」

求助非母語 容易詞不達意

Kurian稱部分族裔圈子對精神健康的污名化嚴重——若透露自己患情緒病，很可能被標籤為「危害社會」，甚至遭親友斷絕來往，令當事人恥於求助。Kurian說自己接觸的個案大多對精神健康有基本認知，相信基層少數族裔的需求更加「隱形」。

就算求醫，Kurian慨嘆公立醫院精神科輪候時間長，即使見到醫生，也只能以英語交流，當事人不能用母語，難免詞不達意；尤其英語較差者，便需靠傳譯員或親友翻譯，但有旁人在場，當事人羞於坦白創傷經歷，令治療「唔到肉」。

科技大學公共政策學部陳映彤（左）建議，從社區服務發現由同裔人推廣精神健康更有效：「例如，向巴基斯坦裔講烏都語， 佢哋會願意聽多啲。」旁為印度裔精神健康輔導員Kurian（鄧康翹攝）

學者冀社會加強了解少數種裔獨有文化、宗教和語言需求

身兼精神健康諮詢委員會委員的科技大學公共政策學部白立邦教授（Naubahar Sharif）則指岀，少數族裔人士隨着人口持續增長，佔香港總人口4.25%，以及自2021年少數族裔青年人口比例上升至11.4%，惟主流精神健康服務尚未針對他們的文化、宗教、語言需求，盼各方合作消除對精神健康問題的污名化及歧視。

科技大學公共政策學部陳映彤（Cassy）建議，從社區服務發現由同裔人推廣精神健康更有效：「例如向巴基斯坦裔講烏都語， 佢哋會願意聽多啲。」該部門獲政府資助，去年共培訓28名印度裔、菲律賓裔、尼泊爾裔、巴基斯坦裔大使，以母語拍片推廣精神健康，並為同裔社群舉辦講座、工作坊、互助小組等，目前累計觸及近5千人。

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