訪滬了解合作機會　陳茂波：引進重點企業短期內公布好消息

財政司司長陳茂波昨日（8日）完成上海訪問行程，今早在網誌分享指過去3日在上海跟多個機構、創科企業和工商界會面，深入探討如何更多、更好利用香港國際金融中心的服務及優勢助力其發展。其中，他透露有不少企業都對對以香港作為據點拓展國際市場，表達了強烈興趣，直言：「我相信在引進重點企業方面，短期內可以有一些好消息公布。」



陳茂波表示，昨天（8日）剛結束三天的上海訪問行程，是經歷三年疫情、社會復常後他首次訪滬。此行他除了出席在當地舉行的2023世界人工智能大會及亞洲物流航運空運會議滬港合作分論壇，也跟多個機構、創科企業和工商界會面。

陳茂波特別提到在招商引資方面獲得不少正面回應。他表示，透過走訪企業或其科研中心、午餐會及其他專場交流，更廣泛認識和聯繫了正在冒起的初創公司，以及處領先位置的科技企業，引述對方指出都認同香港「一國兩制」的優勢和國際化，對以香港作為據點拓展國際市場，表達了強烈興趣。陳茂波直言：「我相信在引進重點企業方面，短期內可以有一些好消息公布。」

陳茂波感謝政府多個政策局及部門和旅遊發展局的全力籌劃「樂聚維港嘉年華」。（網誌圖片）

另外，陳茂波提到昨日（8日）在維港舉行的「樂聚維港嘉年華」，他感謝政府多個政策局及部門和旅遊發展局的全力籌劃，又提到下周日（16日）便是新一期消費券發放的日子，「屆時希望大家可以相約親友一起餐聚，再到灣仔海濱參與熱鬧的嘉年華，共度歡樂時光。」