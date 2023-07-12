社會慘劇片段網上流傳致青年惶恐　 盧寵茂表遺憾　籲媒體自律

社會近月出現多宗持刀襲擊案件，部分片段更在網上廣泛流傳。新民黨立法會議員陳家珮今日（12日）在立法會會議上提出質詢，促請政府交代過去3年有多少未成年人士接觸暴力等不良諮詢後，受到情緒困擾，並指應以學校問卷模式作出統計。



醫務衞生局局長盧寵茂回應稱，未成年受情緒困擾有不同原因，很難簡單化統計是否與網上資訊有關，局方也沒有相關統計數字。不過，他指社會不幸事件加重未成年人士的情緒困擾，有人拍攝血腥、暴力片段，繼而在網絡、媒體廣泛傳播，對未成年人士造成影響，對此表示遺憾。



盧寵茂：媒體要自律 不要播放血腥暴力片段

盧寵茂發言時亦指出，社會應避免血腥片段傳播，並提醒媒體自律、不要播放片段，同時呼籲市民停止轉發，主動關懷身邊人士，鼓勵受情緒困擾的人士盡早尋求協助。至於陳家珮建議在學校派發問卷，盧指相信教育局會考慮。

議員質疑本港缺欠完善輔導服務

民建聯立法會議員郭玲麗稱，香港學生自殺率達歷年新高，有調查指74%香港學生沒有精神輔導服務，反觀美國有95%學生都有接受相關專業服務，促港府完善支援輔導機制，讓輔導員到學校跟進。

教育局副局長施俊輝稱，現時中學有「一校兩社工」、小學「一校一社工」，稱全體教師都要幫助，學校都可以靈活運用津貼金額，有精神病患學生的特殊學校都有額外資源。

周文港：精神科輪候時間長

選委界立法會議員周文港則直言公營醫療的精神科人手不足，等待「一年半載係最低消費」，通常需要等待2年至3年。盧寵茂稱，精神病專科門診的緊急個案僅需要等候約1星期，而次於緊急個案亦僅需等待約4星期。