美參議院通過法案終結香港經貿辦　商經局斥指控無理　促慎重考慮

美國國會參議院外交委員會上周四（13日）通過法案，要求終結香港駐美國經濟貿易辦事處的特權豁免待遇，甚至關閉辦事處。香港特區政府發聲明強烈譴責有關法案。商務及經濟發展局局長丘應樺今（16日）在表示，有關法案的指控無理，希望美方可慎重考慮法案。



另外，香港將計劃加入《區域全面經濟夥伴協定》。被問到日本排放核污水事件會否成加入協定的障礙，丘表示，未有成員表示反對香港的加入。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片)

美國取消香港經貿辦特別待遇 丘應樺：無違反任何規條

香港有14個駐外地經貿辦，最近，美國國會參議院外交關係委員會通過法案取消3個經貿辦的特別待遇。丘應樺駁斥，該議員是無理的指控，經貿辦開設多年，亦根據《基本法》推動經濟發展，對該法案非常反對，會極力爭取，經貿辦完全無違反任何人權的規條，國家亦會支持，「雙方都無利，希望呢啲損人不利己（的法案）可以慎重考慮。」

對於法案通過後，經貿辦需撤離，他希望商會及友好團體的朋友可繼續說好香港的故事。

望加入《區域全面經濟夥伴協定》暫未有反對聲音

對於加入《區域全面經濟夥伴協定》，他又指，2022頭已實施條約，但所有成員國都需自行於國内通過方可實行，需多點時間才可落實。他表示，極力爭取所有成員支持，見到東盟國家，或其他成員都會爭取。

對於日本排核廢水，內地禁日本十個縣的海產入口，他表示不會成加入該《協定》的阻礙，就算香港落實停止入口，亦是因關心市民健康，「係兩件事嚟」，同時在收集成員國意見時亦收不到任何反對聲音。

在商貿角度，禁止水產入口，他認為日本仍有其他縣可以入口，希望日方作出明智的選擇去決定會否排核廢水。

他最近到訪泰國，出席泰國貿發局活動，與東南亞人會面，指出很多人未必了解香港，誤以為香港不適宜營商。