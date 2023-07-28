高院拒就《願榮光》頒禁制令　李家超：已要求律政司研究跟進

高等法院拒絕律政司就歌曲《願榮光》的禁制令申請。正在馬來西亞訪問的行政長官李家超表示，已要求律政司盡快研究判詞和跟進工作，指國歌是國家主權象徵，涉及國家尊嚴，不容被侮辱、貶損和曲解。



基本法委員會委員、立法會議員梁美芬則建議律政司上訴。



李家超指，《願榮光》2019年起廣泛流傳，並經常用於煽動他人參與極有可能構成分裂國家罪等行為，歌曲亦被不正確地表述為「香港國歌」，對國家造成侮辱，傷害民族感情，政府有責任防範、制止和懲治危害國家安全活動。

他強調，當局聚焦打擊危害國家安全的人，是保障絕大部分市民，指香港在2019年經歷過危害國家安全活動帶來的傷害，不應輕易忘記，而國家安全威脅可以突如其來，必須有有效措施應對，亦是律政司今次申請禁制令的主要目的。

另外，基本法委員會委員、立法會議員梁美芬提議三個方案，其中一個是政府上訴：「打官司係咁㗎啦，政府可以上訴」，第二個方法則是引用可國歌法或國安法執法，而這兩個方法均要政府先研究「勝算」，而第三個方法可以是修改法例。

而修例的話，她個人會優先考慮修改國歌法，而修訂時必須考慮到令普通市民也明白條例的目的。

她又指，唯一一點值得討論是擔心禁制令下有寒蟬效應，可能是有些動機良好的人播放歌曲會誤中法庭禁制令。

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國指，對法庭的判決感到意外，希望律政司研究清楚理據，再決定是否需要進一步行動。另一名新民黨立法會議員李梓敬則對裁決感到失望，建議當局審視法庭觀點，並考慮採用不同法律手段，阻止播放及存放有關歌曲。