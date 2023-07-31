加快安置棕地業者　甯漢豪研「地花」壓縮多層工廈設計時間

北部都會區中有近千公頃的棕地，要發展北部都會區需安置棕地，發展局局長甯漢豪在《大公報》訪問指安置屬於一個大難題，而搬入多層工廈是其中一個可行方案。政府構思以「地花」方式招標，將未平整的土地推出招標以加快發展多層工廈，她認為「地花期」最好是一至兩年。



甯漢豪指，為了清理大量棕地，未來不排除要用用綠化地做安置。（資料圖片/盧翊銘攝）

甯漢豪：提前一至兩年應該差不多

政府估計於2026年收回及清理約200公頃的棕地，其中的困難是安置受影響棕地作業者，政府已設立專責小組，協助受影響的棕地作業者重置，並加快建設多層工廈，讓這些作業者進駐。為此，政府正打算以「地花」模式招標，即將尚未平整的土地推出招標，讓有意興建多層工廈的投資者在政府平整土地時同時進行前期工作，例如設計圖則和融資，以加快發展速度。

甯漢豪指，期望「地花」模式可先用在多層工廈和新田科技城的招標，而「地花期」則提前一至兩年較好，「動工前要籌措資金、做圖則，一至兩年應該差不多，若多過兩年，可能未必咁容易（成功招標）。」

北部都會區11公頃土地 冀今年開始招標

北部都會區中首批11公頃的土地已邀請有意者提交意向書，她期望今年開始招標。

她又指，為了清理大量棕地，未來不排除要用綠化地做安置，「作為緩衝措施，可能我們都要思考一下。」

地產建設商會執委會主席梁志堅指，較細的地產商或對「地花」模式招標興趣不大。（資料圖片）

梁志堅：地產商較難計算項目成本

地產建設商會執委會主席梁志堅在《商台》指，理解政府的做法，加快發展程序也亦好事，但「地花」模式會令地產商難計算項目成本，他們也要視乎土地實際情況，較大的地產商會有人手估算平整地盤的費用，但可能其他的地產商對該招標方式興趣不大。