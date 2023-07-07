立法會財委會通過公務員調薪　最快7月底追補薪金

立法會財務委員會今日（7日）通過2023/24年度公務員薪酬調整，將追溯至4月1日起，將首長級和高層薪金級別的薪點的金額上調2.87%、中層和低層薪金級別的薪點的金額上調4.65%，以及調整資助學校、資助機構等款項。



公務員事務局局長楊何蓓茵指，通過後對政府財政影響為每年115億元，政府最快7月底可以「出新糧」，為公務員追補薪金，以及向資助機構調整款額。



立法會舉行內務委員會及財務委員會會議。（林靄怡攝）

議員指公務員空缺多 加薪幅度小影響士氣

勞聯主席、選委界立法會議員林振昇直言，加薪幅度影響公務員士氣，過往經歷社會事件及疫情影響，公務員空缺達1.8萬多人，質疑為何調薪幅度不多加0.5%，又斥政府年年解釋都是千篇一律。

選委界立法會議員吳傑莊亦指出，公務員薪酬偏離私人市場，促局方研究如何完善公務員調薪機制，例如讓表現好的公務員加更多、表現不好的公務員不能加薪。

楊何蓓茵指出，政府財政儲備預測僅足夠應付12個月開支，外圍仍有很多挑戰及因素存在。她指薪酬調整有考慮公務員士氣，但指有心服務的人亦會擔任公務員，薪酬不是唯一吸引因素。

公務員多職位空缺，多名議員指加薪幅度偏離市場。（資料圖片）

蘇長荣：加入公務員團隊講情懷 都係請唔到人

選委界立法會議員蘇長荣則指，公務員空缺佔整體約10%，雖然政府推出新措施吸引大學生加入公務員團隊，但他指「眼前啲嘢都要做，政府企喺到唔加、講情懷，都係請唔到人」。

對此，楊何蓓茵則指工作對大學生仍有吸引力，現時部門亦有研究可否應用科技代替人手工作，冀部門調整優次，或者直接停止不需要的工作。對於公務員調薪，她指私人機構有彈性加薪，政府只能一年加一次。她在會議上亦強調，公務員加薪並非追通脹，通縮時公務員亦並非一定減薪。

洪雯：非公務員合約增長 對效率得不償失

選委界立法會議員洪雯指，其實公務員每年有薪酬調整，亦有增薪點，同時政府雖說公務員零增長，其實一直有非公務員合約、退休公務員再聘用、外判服務一直增長。她認為非公務員合約很快換人，嚴重影響工作效率，直斥公務員雖然保持零增長，實際「得不償失」。

楊何則回覆指，非公務員合約的員工可能每日並非工作8小時，職位有不確定性或臨時性，故仍需保留非公務員合約的做法。不過，她指曾擔任非公務員合約的員工，較熟悉政府工作，及後在公務員招聘中成功率約較其他人高3倍。