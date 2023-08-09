郵輪碼頭｜任內擱置單軌列車　陳帆：做好交通配置可讓旅客愉快

啟德郵輪碼頭交通配套不足，多次出現旅客排長龍等車混亂情況，不少意見重提應再研究興建已遭擱置的單軌列車系統。任內擱置方案的前運輸及房屋局局長、全國人大代表陳帆回應此事時稱，目前郵輪碼頭的情況與單軌列車未必有直接關係，相信只要每次有郵輪抵港前，做一個適當交通調整，可讓旅客有一個愉快感受。



陳帆今早（9日）出席「中國建築科技發展與香港建造業的未來」論壇後，被問到是當年擱置單軌列車系統，而郵輪碼頭現時出現交通配套不足時，是否反映以往的相關研究不足時表示，交通運輸是社會運作基本需要，也是市民日常出行必須的設施，過去多屆政府均有就九龍東環保連接系進行研究，有些基於事實情況、有些根據技術發展，也要考慮經濟及社會效益。

他強調，今天社會發展情況等有變，無必要將以往做的研究，和今天對比，相信有關部門必定會全面考慮現時情況。

顏汶羽：長遠應建單軌列車

另外，民建聯九龍東立法會議顏汶羽指，啟德郵輪碼頭配套早於疫情前已被多次投訴，當時政府亦已推出一系列改善措施，認為港府現時只需按郵輪到港的時間表，再次調整措施即可。不過，他認為長遠必須興建單軌列車。

葉劉淑儀曾要求政府向買啟德樓市民道歉

啟德單軌列車計劃自2007年提出，醞釀十多年，最後政府在2022年因成本昂貴等原因擱置計劃。陳帆當年正是運輸及房屋局局長。行政會議召集人、新民黨議員葉劉淑儀今年4月曾在立法會會議上向署理運輸及物流局局長廖振新指，收到很多市民投訴，以3萬多元一呎購買啟德私樓單位時，以為區內將設有環保交通系統，「而家無，你誤導左市民」，又批評政府提出的「多元組合模式」出行，即要市民自己步行、踩單車或乘巴士，「你係咪應該對市民道歉呢？」