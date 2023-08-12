啟德居民批輕軌「走數」　林世雄於居民論壇承諾今年完成交通研究

啟德交通配套不足為人詬病。運輸及物流局局長林世雄今日（12日）出席啟德街坊閉門論壇，有居民不滿政府擱置單軌列車方案，捷運系統又未研究好，浪費發展啟德的公帑，批評政府「打卡做騷」，林世雄承諾今年會完成區內運輸系統研究。



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居民向林世雄指只有一條巴士：大哥，半小時一班！

林世雄今日落區到啟德出席街坊論壇，聆聽他們對交通的意見，傳媒在開幕儀式後避席。有居民不滿啟德單軌列車方案被擱置，「房屋問題都可以幾個月內拍板完成，可否拿出同樣的行動力，用這種速度？」；另有居民關注會否考慮捷運系統，「我只有一條巴士線22X，大哥，半小時一班！」；亦居民批評兩個碼頭的規劃發展，「郵輪碼頭和觀塘碼頭是『掘尾龍』，這些是規劃發展麼？」

林世雄回應指，「重慶『雲巴』我都看過，湖南株洲『智軌』都看過，如果兩卡車香港可能不夠用，可能要四卡、六卡，爬坡能力未必靈活，方案可能今年之內會公布。」

▼8月11日 「名勝世界壹號」郵輪停泊啟德郵輪碼頭▼



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居民揶揄啟德郵輪碼頭變荒蕪空洞地區

啟德郵輪碼頭啟用十年，旅遊業界批評交通配套等接待能力，多年來未有改進。有居民在會上批評郵輪碼頭發展浪費公帑，指「郵輪碼頭造價高達82億元，現在大家看到是荒蕪空洞地區，這區的公帑是否變成一筆死錢？」

居民斥政府打卡 李慧琼：我來是希望協助爭取

啟德交通配套問題持續，居民指「啟德居民做了七、八年開荒牛，甚麼也沒有。今個座談會的目的不是你們做騷、打卡，這份全都是你們2023年的打卡。」民建聯主席李慧琼表示，「如果說我來打卡，對不起，這不是我的目的，我來是希望協助爭取。」

論壇歷時一個多小時，有七名居民發問，林世雄說聽到市民的聲音，會研究提高啟德交通暢達程度。