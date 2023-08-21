施政報告｜周三晤特首　狄志遠：以「831」方案為基礎落實雙普選

新思維周三會見特首李家超，就新一份施政報告提交建議。新思維主席、立法會議員狄志遠表示，政府應以中央及建制派接受的「831」方案，落實雙普選，於達成共識的基礎上，推動民主發展。



2014年8月31日，全國人大常委會通過香港行政長官普選和2016年立法會產生辦法決定（831決定），為行政長官普選「三落閘」當中涉及提名委員會人數、構成和產生辦法須按第四任行政長官選委會的人數，即1,200人、構成和產生辦法；不實行公民提名及政黨提名，特首參選人須獲過半數提委會委員支持才能成為候選人；候選人限2至3名。另外2016年立法會選舉不作變動。

「等埋發叔」未能阻特首選舉方案遭否決

但當年民主派認為831決定與「真普選」有大距離，擔心接受後難以更改。本港立法會於2015年6月18日表決《行政長官產生辦法決議案》，由於當時建制派聲稱要「等埋」抱恙的的「發叔」劉皇發回議會投票，集體拉隊離場，圖迫使會議因法定人數不足而暫停，惟部分建制派未有配合致「甩轆」，方案終以8票支持、28票反對，大比數遭否決。卜

新思維將於周三（23日）與特首李家超會面，提交建議書，將涉及包括福利政策、教育、政制及囚權等九個範疇。狄志遠今日（21日）表示，現時社會漸趨穩定，但即使有《香港國安法》維持社會秩序，人心仍然不穩，不少市民對民主仍然有訴求。他又說，認同政府要先搞好經濟及民生，但民主發展可以同步進行。

狄志遠：經濟手段不足以鼓勵生育

狄志遠又認為如要鼓勵市民生育，單靠經濟手段成效不高，若新生代對前景沒有信心，沒有人願意生育。他認為政府要製造好大環境，令青年對社會有歸屬感，便會積極考慮生育。