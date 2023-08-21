施政報告｜自由黨倡每多生一孩免稅額倍增　張宇人：夜市非擺攤

特首李家超正就新一份施政報告進行諮詢，自由黨今日（21日）提交建議。自由黨關注鼓勵生育及教育的政策，建議推出「纍進式子女免稅額」，首名子女可享15萬免稅額，之後每多生育一名孩子，免稅額即可倍增至三十萬、六十萬，如此類推，金額不設上限。



另外，自由黨重申支持港府搞活夜市經濟，自由黨黨魁、飲食界立法會議員兼行會成員張宇人指，夜市不是指飲食墟市「叫人去食肆門口賣魚蛋」，是指：「點樣可以搞到張宇人呢啲伯爺公，9、10點，去到11、12點都同埋孫女一齊去蘭桂芳去劈酒呢？」重塑香港「不夜天」。不過，張未有提供能吸引他晚上外出「劈酒」的方法。



為鼓勵中產生育，自由黨除建議外傭開支扣稅外，亦建議政府推出「纍進式子女免稅額」，該黨議員李鎮強首名子女可免稅15萬元，第二名子女倍增至30萬港元，第三名子女再倍增至60萬港元，此類如推，不設免稅額上限，以加大力度鼓勵市民生育。不過，李鎮強指建議是希望父母能有更多儲備買奶粉或未來教育開支，笑言：「主要係想鼓勵生育，但都記得要量力而為！」

推教育學券讓中產有選擇 聘外傭可扣稅

張宇人補充，政府可同時考慮推出「教育學券計劃」，讓中產家庭領取學券，為子女選讀非資助學校時就可以減輕負擔。此外，自由黨建議推出外傭開支扣稅，扣稅額以外傭最低工資為基數，僱主可扣稅金額應為$56,760水平，即外傭月薪$4730x12，藉以鼓勵年輕家庭在生育後僱用外傭，並釋放婦女勞動力至社會繼續工作。

至於特首李家超和財政司司長陳茂波近日均揚言要搞活香港夜經濟，自由黨也表示支持，並提出多項建議，包括：在適合地區恒常開設特色市集；在啟德遊輪碼頭、西九文化區等遠離民居地點開設夜市場；在適合地區以「朝行晚拆」方式開設短期夜市；長遠可參考泰國、南韓、台灣等地做法規劃開設長期的大型夜市；及推動不同業界共同參與，如推電影午夜場優惠價、私人商場夜間營業並提供購物飲食優惠等。

一站式處理夜市牌照 辦證部門服務延至晚上

政府部門亦需積極配合，如統一由一個部門辦理有關夜市的各種如防火、衛生、飲食等經營牌照的申請，並要求一些為市民提供辦證服務的部門特別安排人手在晚上辦公，讓市民可選擇在晚上申領辦證，無須在日間請假。負責當局及夜市承辦人也要派人管理夜市所產生的衞生及維持秩序問題。凡此種種都是務求做到不止在日間，連夜間也有社會經濟活動，配合國家24小時經濟發展，重塑香港「不夜城」。

該黨批發及零售界議員邵家輝表示，香港日間的經濟活動恢復得不錯，街上人頭湧湧，惟一到晚上街道就變得相對冷清。他認為這是因為本地勞動力不足，不少商店反映難聘請晚間員工，擔心長遠會造成惡性循環，建議政府多辦午夜活動、展覽。

張宇人（右二）指夜市經濟不是等於擺攤（自由黨提供圖片）

張宇人：夜經濟不等同「叫人去食肆門口賣魚蛋」

至於有飲食業界擔心「夜市」會「搶生意」，作為業界議會代表的張宇人重申，夜經濟不等同「周圍擺攤檔、叫人去食肆門口賣魚蛋」，而是令市民夜點回家：「係點樣可以搞到張宇人呢啲伯爺公，九點、十點，去到11、12點都同埋孫女一齊去蘭桂芳去劈酒呢？」他促請政府讓零售業輸入外勞，令香港重回「不夜天」。

黃偉綸稱政府搞活夜間經濟，不會「與餐廳爭生意」（黃偉綸FB圖片）

黃偉綸派定心丸：不會與餐廳爭生意

政府內部專責統籌搞活夜市政策的副財政司司長黃偉綸，則向飲食業派定心丸，指政府正想方設法研究不同措施，希望搞活夜間經濟，業界不用擔心會出現「與餐廳爭生意」的情況，政府希望是晚上能夠吸引更多人流，讓市民和企業皆雙贏。