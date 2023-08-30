料李家超繼續出席民建聯籌款晚宴　其他司局長未定｜政壇諸事町

黃大仙民政事務專員黃智華歡送風波，引起社會對本地政圈晚宴文化熱議，適逢立法會最大黨民建聯9月初舉行籌款晚宴，晚宴到底能否順利如常舉行，備受關注。



不過，據民建聯中人透露，晚宴未受影響，指四級制的賣枱全數售罄，而特首李家超暫時仍會出席支持。



政府高層過去均有席民建聯的酒會活動，梁振英任特首時也有出席（資料圖片）

民建聯過去每兩年舉辦籌款晚會，受疫情影響，對上一次已是2018年舉行。今年賣枱分四級制，每枱12人，由8萬8千元至最貴38萬元不等；若不選擇買枱，亦可贊助「買位」，每位8千元。

據了解，民建聯籌款晚宴未受黃智華歡送風波影響，如期於9月8日在會展延開約80席，民建聯中人透露當晚酒席已全數賣出。

去年民建聯三十周年會慶酒會，政府高層、梁振英及中央駐港機構代表也有出席。（資料圖片/廖雁雄攝）

特首料如期出席 其他司局長未定

特首李家超等政府官員往常都會出席各大政黨、社團晚宴和活動，以表支持。之前經民聯、新民黨黨慶活動，特首和一眾政府高層也有到場，民建聯去年旳酒會亦然。但隨著民政專員餞別宴風波，加上全國政協副主席梁振英又接連發文炮轟「主禮文化」，指本地主禮活動「娛樂圈化」，李家超會否有所避諱而缺席民建聯相隔5年再次舉行的大型籌款活動？

據了解，李家超將如期出席，不過其餘原本受邀出席的司、局長暫則未有定數，未知是否如同李家超所說：「分工、補位，有適當參與」。

張曉明捐出親筆所題的「度德而處」書法，獲全國政協委員高敬德以1880萬元投得。(資料圖片)

張曉明兩捐墨寶拍賣 成交價驚人

事實上，民建聯過去的籌款或會慶活動，不單止特首會到場，其他司局長、中央駐港機構代表也會出席。2014年，時任中聯辦主任張曉明以一幅「駿程萬里」親筆墨寶，在民建聯籌款晚會籌得1380萬元。兩年後，張曉明再為民建聯籌款晚會捐出親筆所提的「度德而處」，成交價更達1880萬元。