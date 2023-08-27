施政報告｜李家超搞活夜間活動三條件　爭取中秋前後推出跨越新年

撰文：陳葆琳 文睿
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特首李家超指，財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸目前已努力展開工作「搞活」夜經濟。他提出「搞活」夜經濟的三條件，包括需要凝聚業界力量，並且注入新元素，定期檢視增加趣味。他又指，一系列的夜間活動，要爭取在中秋節前或後推出，亦要利用好國慶假期，一直推展，跨越新年。

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李家超出席第二場施政報告後總結，提到夜經濟。首先，他指「搞活」夜經濟需要凝聚業界力量，多聽意見，吸納不同人士的想法，「做一啲思想方面嘅解放，希望搞活及搞旺我哋嘅夜間活動」，從而帶來經濟的效益。
其次，他說「搞活夜間活動的工作」要「不斷做」，非單次舉辦活動，可以分不同階段推行，亦都要不斷檢視，注入新元素，並且不斷增加趣味。

再者，一系列的夜間活動，要爭取在中秋節前或後推出，亦要利用好國慶假期，一直推展，跨越新年。

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李家超又提及，本地勞動人口短缺，目前已有措施增加勞動人口供應，「但短期內勞工短缺係有問題」，但他相信商界、地區或不同人士都有創新意見，港人一向都有能力處理不同挑戰所帶來的困難，並且有解決辦法，每次有問題的時候，他有信心在大家努力之下，縱然有挑戰，相信大家共同努力解決問題，對於「搞活」夜間活動有信心。

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