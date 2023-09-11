參與亞運紹興站火炬傳遞　議員陳仲尼被問：哪位？｜政壇諸事町

第19屆亞洲運動會火炬傳遞本月8日在杭州啟動，過去甚少與運動沾上關係的香港立法會議員陳仲尼（Rock）也成為火炬手之一，為何他會現身這項體壇盛事呢？



亞運的火炬傳遞，杭州站有106名火炬手參與，之後在浙江湖州、嘉興、紹興、寧波、舟山、台州、溫州、麗水、金華、衢州依次傳遞，再回到杭州，全程2,000餘名火炬手參加。本屆亞運會將於9月23日開幕。

至於阿Rock能成為火炬手，原因是他本身是浙江紹興人，參加的火炬傳送正是紹興站，是紹興站170位火炬手之一。他表示：「感到無上光榮，是人生其中一個亮點之一。我覺得一生人有一次擔任奧運或者亞運火炬手，是十分難得的。」

他又說：「好開心，對我有特別意義，返回家鄉來做火炬傳遞手，所以特別有感情。」他認為由於過去4年，擔任香港浙江省同鄉會聯合會會長，在促進浙江省與香港兩地交流合作，包括在抗疫、防疫中，如何協調浙江省相關部門，配合將內地物資支援香港同胞等工作得到認同。

他也分享了一件趣事，指今早在跑道等候時，旁邊有市民問他是哪位？來自什麼地方？他回答稱：「自己是香港同胞，大家都好高興，高呼『歡迎香港同胞』」他認為內地同胞仍然好歡迎香港，大家血濃於水，最重要和諧共處。他又指，整體來說，今次亞運火炬傳遞組織得很好，相關工作井井有條。