杭州亞運・李奕衡｜不一樣的香港代表　11歲國際象棋手的撲克臉

香港代表，同一個身分，相異的奮鬥歷程；主流、非主流、意想不到的運動項目，他和她一樣堅持，靜待場上發亮的時刻。

惟每個「香港代表」其實非從天而降，機會總在不知不覺間，悄悄落在一直努力的人手中。



4月10日，年僅11歲的李奕衡（Henry）在52人競逐的國際象棋亞運隊選拔賽中，以第4名完成奪得資格，成為杭州亞運香港代表團中，年紀最小的選手。

5歲起學習國際象棋，6年後就代表香港出戰亞運，自從成為「11歲的亞運代表」那天起，李奕衡沉穩、冷靜、「Poker Face」（撲克臉）的個性和棋風，讓他添了一點神秘的天才特質。

穿上深藍色香港棋院代表西裝的小個子難掩稚嫩，玩樂外花更多時間在讀棋和練習上，他坦言從沒有想過有天能成為亞運選手，「捉棋是為了Have Fun（享樂）」。率直、純粹、專注，是我們的11歲香港代表。



攝影：鄭子峰、梁鵬威



李奕衡，11歲，香港國際象棋亞運代表。（鄭子峰攝）

在超過600名運動員的杭州亞運香港代表團中，許多都是香港人琅琅上口的名字，但也有不少面孔，我們此前沒甚機會認識。像李奕衡，一個捉國際象棋的11歲小朋友，會是什麼模樣？兩次採訪裏，對住棋盤的他板起一塊撲克臉，沉穩專注得完全不像小孩子，但有時他又童言無忌，例如問他「覺唔覺得自己叻」，他秒回「好叻」，沒有一點囂張，跟他的對答，只有可愛直率。

年紀小小成為香港代表，甚至出戰亞運，難免讓人聯想到小棋王是個天才。絕對認同李奕衡天賦過人，不過天才也必須後天努力，小男孩在對奕以外，更會熟讀戰術書、密練戰術題，他從不覺得這是捱苦，捉棋對他來說，從來都是「Have Fun」。

將兩次採訪過程化為「李奕衡的關鍵字」與「李奕衡的Q&A」，一起認識這個或許讓人有點意想不到的香港代表。

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李奕衡的關鍵字

#國際象棋



「我喜歡捉國際象棋，因為可以思考和計算。捉棋令我開心因為可以與不同人對弈，他們是我的對手，但不是我的敵人，可以認識不同的人。」

#11歲



就讀滬江維多利亞學校的李奕衡，文靜之外也有好動一面。問他放假時喜愛做什麼，他答：「參加國際象棋比賽，也會同朋友玩遊戲，就是打籃球、網球和捉棋。」對11歲的他來說，對弈除了是鬥智，他也解釋他眼中國際象棋的另一大樂趣：「因為可以同朋友玩」。「玩」這個字不一定要是動態，坐定定鬥智鬥力的棋盤也讓他覺得有趣。

11歲該是什麼樣子？活潑、天真？在訪問短短相處時間中，未能看到慢熱的李奕衡有「小朋友」的既定印象，坦率表達不愛鏡頭卻仍讓人感到可愛。外人眼中是慢熱、安靜、愛思考的少年棋手，在媽媽眼裏是喜愛玩《超音鼠》遊戲，在家也會要抱抱的11歲孩子。

李奕衡個性文靜，下棋沉着冷靜，讓外界對11歲的他添了一點神秘的天才特質。（鄭子峰攝）

#天才＋努力



5歲習棋，6歲在新秀賽（Novice Tournament）取得首個冠軍盃，11歲天才棋手的光環下，不能抹殺李奕衡下的苦功。天份重要，努力一樣重要，他以「勤力和專注」形容自己，「我平日會練習，做一些Puzzle（拼圖）、謎題，也會在網上捉好多棋（練習）。」

除了應付學業外，他一星期上一至兩課象棋私人課，每天均會閱讀戰術書、做戰術練習題，也會在網上與各國棋手對戰，累積實戰經驗。

#沉穩



「我不進取也不被動，是個Solid（穩定）的棋手。」李奕衡認為自己的風格是穩中求勝。

香港國際象棋總會副會長賴羅平（Robin Sir），在第一次看到6歲的奕衡下棋時已印象深刻，「一個好沉實、好專注的小朋友，他的棋風，嘩，小小年紀，捉緊3、40歲的棋手棋風，比較有趣。」

李奕衡的致勝關鍵，除了棋藝之外，往往是運動員最重要的修煉之一：心理質素。Robin Sir坦言這不是很多棋手可以做得到，「成為最頂級的棋手，必須具備要肯去贏的心態，還要有心理質素捱得住壓力，中盤時要頂得住，奕衡在心理質素方面做得很好。」

李奕衡認為自己的風格是「Play Safe」，穩中求勝。（梁鵬威攝）

#Poker Face



撲克臉，喜怒不形於色的人，除了讓李奕衡稚氣的外形添上酷酷的氣質，也是他與對手對弈的武器之一。國際象棋考驗戰略思維、冷靜專注和耐心，李奕衡下棋時也是一張「Poker Face」，Robin Sir說：「你不知他心裏在盤算什麼，他本身是處變不驚，遇到問題時都好冷靜、好靜心去對待，這是他的特別之處。」

國際象棋的世界中，任何年紀的選手都可同枱對弈。奕衡人生第一場計算ELO*的比賽，便對上六十多歲的男棋手，最終奕衡處變不驚勝出該局。他坦言受到啟發，「那麼大年紀還是很喜歡下棋，可以學習他的心態」。

*註：棋手需要透過勝出世界國際象棋聯合會（FIDE）認可的比賽去贏取ELO等級分，以獲得不同等級的頭銜，依次往上為候選大師（Candidate Master）、棋聯大師（FIDE Master）、國際大師（International Master）及特級大師（Grandmaster）。

李奕衡面對殘局處變不驚，稚氣的撲克臉是他的武器之一。（梁鵬威攝）

「我在網上做好多捉棋練習」，李奕衡自5歲學棋後獲獎無數，天份之外努力一樣重要。（梁鵬威攝）

李奕衡的Q&A

關於國際象棋：



問：什麼時候開始接觸國際象棋？

答：5歲讀幼稚園3年級時，因為返下午班，上午沒事做，媽媽就帶我去朋友介紹的國際象棋班上課。第一次上堂，記得是跟一個教練和另一個小朋友下棋，他教我們一些基本規則，我覺得很有趣。

問：最喜歡國際象棋的什麼？

答：可以思考和計算。我喜歡捉棋，可以與其他人捉，也可以教其他同學一起捉棋。國際象棋亦可以訓練我的思考。

贏比賽是什麼感覺？李奕衡的答案很可愛，「我輸比賽會很累，贏比賽不會累。」（梁鵬威攝）

問：有沒有最愛的棋手？

答：沒有，但我喜歡Magnus Carlsen，他是前世界冠軍，他也是Play Safe（謹慎）的風格。我還喜歡Jamison（高家瀚／港隊14歲棋手），因為他很有天份，學習兩年已很厲害，我都會跟他捉棋。

關於自己：



問：大家都說你11歲做亞運代表叻，你覺得自己叻嗎？

答：好叻。（你的優勢和叻在哪裏？）我很勤力，做很多網上捉棋練習，也很專注。

李奕衡年僅11歲卻有着成人的智慧，問到他眼中的優秀棋手特質，他答道：「每個人都有自己的Perspective（觀點），所以我不可以Define（下定義）」。（梁鵬威攝）

問：你覺得怎樣才是一名好棋手？

答：每個人都有自己的Perspective（觀點），所以我不可以Define（下定義）。（你想成為怎樣的棋手？）Grandmaster（特級大師），要穩定和參加好多比賽，要練習好多時間才能做到。

問：贏了比賽有什麼感覺？

答：我輸比賽會很累，贏比賽不會累。（會慶祝嗎？）不，很多人像我一樣，我們只感到開心，不會真的做任何慶祝，因為棋手在比賽場地不該發出聲音，騷擾或影響到別人。

香港國際象棋總會副會長賴羅平，第一次看到6歲的奕衡下棋時已印象深刻，「小小年紀，捉緊3、40歲的棋手棋風。」（梁鵬威攝）

關於港隊：



問：什麼時候加入港隊？

答：我10歲時入選香港隊，去年代表香港參加了阿塞拜疆U16國際象棋奧運。（媽媽李太補充：奕衡在那次下了近6小時，到現在也是他下得最長的一盤棋。不僅是最長時間，也是他在很不利的殘局中頑強抵抗，最終逼和對手。）

問：在你眼中，代表香港是什麼一回事？

答：是一個Honor（榮譽），可以與香港厲害的棋手一起去下棋，因為是香港隊，大家都是香港代表。

對首次出戰亞運的李奕衡來說，除了是為香港而戰，熱愛下棋的他最期待是與亞洲強手對弈，汲取經驗。（鄭子峰攝）

問：你最難忘的一次比賽？

答：亞運資格賽，因為是約40多個（編按：52名）棋手參加，4日比賽9回合，頗激烈的，只有前5名（男女各5名）可以取得資格，我得了第4名，所以可以參加亞運會。

關於目標：



問：亞運有定下目標嗎？

答：有，就是盡力捉好棋。這是個很好的進步機會，因為是個大型比賽，所有選手都是其他國家的最強，例如印度、中國等等。大部分優秀棋手都是有頭銜的人，棋聯大師、國際大師，我很期待跟他們對戰，汲取經驗。

李奕衡最難忘今年的亞運資格賽，他在52名選手中取得第4名，成為10名代表之一。（梁鵬威攝）

問：你的終極夢想是什麼？

答：我想成為Grandmaster（特級大師*），在國際象棋最高頭銜的人，又或是成為世界冠軍。我也想與朋友一起享受捉棋，與香港的棋手一起參加比賽。（有定目標幾時實現特級大師？）不知道，我沒有定一個時間，但都希望能在18歲之前做到。

*註：特級大師是國際象棋聯合會（FIDE）授予國際象棋選手最高等級頭銜，終身有效。選手須參與FIDE認可比賽，取得國際等級分至少2500分，並累積足夠的成績標準分。李奕衡現時累積分數為1857分。

李奕衡的終極夢想，是成為國際象棋最高頭銜的特級大師。（梁鵬威攝）

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