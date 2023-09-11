杭州亞運｜黃澤林率港隊衝擊逾60年首面網球獎牌　混雙改拍張瑋桓

香港國際男子網球賽因天雨關係，原定周日上演的決賽延至今日（11日）舉行，港隊的黃澤林單日出戰兩項決賽，在單打贏得第二個職業賽冠軍。

黃澤林戰畢兩項決賽後，隨即趕赴香港網球隊記者會，攜同一冠一亞登場。首戰亞運會的Coleman十分期待今次賽事，以享受網球的心態應戰。



香港網球隊今日在維園見記者。（陳葦慈攝）

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香港網球隊派出2男4女出戰杭州亞運，力爭港隊逾60年來首面獎牌，而新星黃澤林（Coleman）必定是獎牌希望之一。Coleman近年創下多個重要里程碑，包括贏得美網及澳網青年組男雙冠軍，今年更揚威突尼西亞贏得個人首個職業賽錦標。早前的成都世界大學生運動會，Coleman夥拍王康怡摘下混雙銅牌，為亞運注下強心針。

不過這對世大運銅牌拍檔，不會在亞運合作出戰，黃澤林將與張瑋桓（Eudice）搭檔；王康怡則改拍胞兄王康傑。港隊總教練鮑毅民（Amine Boustani）表示，Coleman與Eudice是男、女子排名最高的球員，加上衡量過二人打法後，認為這個組合更有火花，所以今屆無緣與王康怡合作。

黃澤林將會在亞運與張瑋桓首次合作雙打，Coleman直言對方是「好波之人」，並非常期待今次合作。

黃澤林將會出戰男單、男雙及混雙3個項目。（陳葦慈攝）

原定周日舉行的「ITF M25香港國際男子網球賽」決賽，因為天雨關係押後至今日舉行，黃澤林在單打及雙打皆殺入決賽，故此他需要單日兩賽。維園網球場同樣有雨，故此改往中華游樂會的室內場上演，同時決勝盤變成「搶十」。Coleman在男單決賽鬥白羅斯球手Egor Gerasimov，落後一盤下，次盤戰至「Tie Break」扳回一城，最後在「搶十」的決勝盤以細分12：10反勝，贏得ITF香港賽冠軍，亦是Coleman生涯第二個職業賽錦標。

黃澤林隨後夥拍王康傑出戰雙打，可惜不敵日、韓組合，未能單日連奪兩冠。Coleman完成兩場決賽後，隨即趕及出席記者會，即使有點疲態，Coleman依然維持一貫的笑容，直言比賽成績反映狀態不俗，而在劣勢下反勝是個重要的經驗。

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因天雨關係，黃澤林今日出戰ITF M25香港賽兩項決賽，並摘下一金一銀。（陳葦慈攝）

黃澤林在杭州亞運將出戰男單、男雙及混雙3個項目，畢竟參加大型運動會的經驗不多，Coleman坦言十分期待，「從小已聽過亞運會，好想自己都有機會代表香港隊，如今終於做到，我都十分期待今次賽事，加上可以與一眾隊友合作，我相信是十分好玩。」

港隊對上一次摘下亞運網球獎牌，已經是1962年，外界將獎牌希望放在黃澤林身上，他不希望想太多，只專注在個人發揮上，「亞運不論單打或雙打的水平同樣十分高，我以平常心、享受網球的心態作賽，若有太多顧慮的話會影響發揮，所以就一場一場打，留得愈耐愈好。」

香港男子隊出戰杭州亞運前，下星期先在維園出擊打台維斯盃，Coleman希望藉此機會與拍檔王康傑培養更好的默契，迎戰亞運。

黃澤林與王康傑在雙打不敵日、韓組合。（陳葦慈攝）

香港網球隊︱杭州亞運名單



男子：

黃澤林、王康傑

女子：

張瑋桓、王康怡、胡可澄、李芬



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