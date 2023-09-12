粵發改委副主任朱偉：河套科創區要加快建立與港對接科研管理制度

廣東省發改委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉說，河套深港科技創新合作區深圳園區，要加快建立與香港及國際全面對接的科研管理制度，構建高度開放的特殊監管體系，推動盡快落實「分線管理」、「白名單」等政策，促進人員、物資、數據等科研要素跨境流動。



河套深港科技創新合作區深圳園區。（新華社）

朱偉在深圳出席記者會時表示，要堅持科技創新與制度創新雙輪驅動，突出改革創新，構建國際化的科技創新體制機制。他強調，要進一步完善科研資源配置方式，在科研項目評審、經費支出、過程管理等方面合理借鑑香港及國際管理制度，構建最有利於科技創新的政策規則體系，完善科技項目組織實施、成果評價、經費管理等機制，賦予科學家更多更大的技術路線決定權和經費使用權。

朱偉說，要用好對特定封閉區域鼓勵類產業企業減按15%稅率徵收企業所得稅，及在深圳園區工作的香港居民免徵個人所得稅等政策，提升對高水平科研機構、企業和人才的吸引力。

另外，深圳市委常委、常務副市長黃敏說，河套深港科技創新合作區深圳園區正推進和落地超過150個高端科研項目，初步形成信息技術、量子科技、生物醫藥等若干優勢產業集群。

黃敏稱，要主動加強與香港園區規劃銜接，編制出台深圳園區空間規劃，強化地上、地下空間規劃的開發利用，特別是因為河套面積不是特別大，地下空間是未來發展的一個新方向，因此要做好有關規劃。