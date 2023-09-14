香港夜繽紛｜邵家輝指旅遊區舖租升幅顯著　業界盼業主減租

政府今日(14日）公布推動夜經濟的「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）計劃。有份提倡夜經濟的自由黨立法會批發及零售界議員邵家輝指，自從在疫情過後，旅遊區如尖沙咀舖租「升幅顯著」，民生區則有輕微跌幅。他表示，零售界當然希望業主減租以「攞個動能」，不過始終香港是一個自由經濟環境，相信租金要交由市場調節。



▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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邵家輝：主題公園蝕錢但卻帶動周邊經濟

前財政司司長曾俊華早前接受《香港01》訪問時強調，商貿及物流業才是本港經濟支柱，「如果諗一個夜市係可以扭轉我哋嘅經濟，咁係錯。因為係做唔到，佢貢獻嘅GDP（本地生產總值）係好細」，他說「司長講嘅嘢唔會錯嘅」。

不過邵家輝認為，搞夜經濟不等於不搞日間經濟；第二夜經濟模式多樣化，食只是其中一樣，有不同的表演，亦可有不同行業的參與，簡單而言，其實就是提供多個外出地方予本地、內地遊客，「唔好聚喺屋企」。他以迪士尼樂園和海洋公園兩個主題公園為例，雖持續有赤字，但能吸引遊客來港繼而帶動周邊經濟，「佢地嚟港三、四日，有半日喺迪士尼，之後食七八餐飯，又會行街購買，又可能搭車住酒店，主題公園帶動香港整體收入。」他希望夜經濟和主題公園一樣，吸引遊客和本地市民外出，帶動周邊經濟。

租金要交由市場調節

零售業界一直受舖租「威脅」，邵家輝表示，旅遊業區的鐘表首飾、化粧、海味及奢侈品店，在復常後舖租「升幅顯著」；民生區舖租則輕微下降，如食肆和賣食品的店，「疫情時個個都係廚神，請朋友返屋企食飯，買啲乜買啲物」，不過疫情過後，在家煮飯已減少，更甚是不少人北上，因此對民生區較有影響。

作為零售界代表，他表示當然希望業主減租以「攞個動能」，不過始終香港是一個自由經濟環境，相信租金要交由市場調節。