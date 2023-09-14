香港夜繽紛｜邵家輝倡放寬非本地生兼職　「近水救近火」增勞動力

政府今日(14日）公布推動夜經濟的「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）計劃，鼓勵市民夜間消費。商界近日陸續推出優惠配合，有份提倡夜經濟的自由黨立法會批發及零售界邵家輝表示歡迎，他強調優惠要「令到市民覺得好着數，唔去嘅話好蝕底」才有效；他認為無需全港商場一同延長營業時間，集中「火力」更為有效。



人手短缺是推動夜經濟的其中一個困難，邵家輝表示，曾在前廳交流會向官員提出，放寬在港就讀的大學非本地生工作限制，准他們在學時兼職，認為這可即時補充人力，解決商戶人手不足而難以延長營業時間困局．形容這是以「近水救近火」。



▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場晚上早段情況▼



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商場優惠必須極特別才可吸引市民晚間消費

有商場推出包括高達8小時泊車的優惠，邵家輝在專訪中表示，相信都要推出多點優惠才能吸引市民晚上外出，因商場免費泊車日間都有，除非優惠很特別；另外觀眾對戲院推出晚上9時後50元戲票反應冷淡，他認為如能調低到4月時院商所推出的30元門票，會較吸引。

到底如何才算很着數？他指每個方式都不同，可能有的比他所知的更吸引，不具體說明，以尖沙咀海港城的疫後曾推出的優惠為例，則是十分吸引，「我聽講嗰啲券後尾可以攞出去賣，有人願意攞錢出嚟買，可見嗰啲券有幾着數及優惠」，認為值得參考，相信每一個商場都會衡量客戶需求，以及在市場上面推廣需要。除優惠券外，他認為也可邀請藝人或名人到商場表演，吸引市民到商場。

指無需全港商場均延長營業時間 倡集中個別地點實施

邵家輝指過去商戶同商場的合約，可能會有關於經營時間的部份，現時延長營業時間或需要重新協議；至於如何說服商戶配合延長營業，相信在商場牽頭下都會考慮更多配套支援。

外界一直關注人手短缺的問題，認為是落實夜經濟阻力之一，邵家輝指人手不足是其中動力不夠的核心原因。他指全部商場日間服務超過700萬人，包括市民和遊客，要全部晚上延長營業不切實際，但個別發展商或者連鎖店只一間或者兩間延長營業、集中在某個地方，相信人手可以應付，或只需額外聘請兼職。「要全部一齊開（延長營業）其實唔划算，點樣將集中位置變成夜晚景點，市民可以去玩下、買下、遊歷，而遊客一齊嚟幫襯下，呢個選址係重點之中嘅重點。」

▼9月13日 觀塘apm商場晚上早段情況▼



多名議員於前廳交流會建議政府放寛非本地生兼職限制

至於人手不足，邵家輝表示，他及一些議員都曾在與官員的前廳交流會，提出放寛在學的大學非本地生在港工作限制，一來能補充人力，以「近水救近火」，二來提早幫助他們熟悉香港營運模式，吸收經驗，吸引他們畢業後留下發展，「嗰啲朋友已喺香港，如果唔使上學時間、而自己又認為可應付得到，應畀佢地出嚟做嘢，馬上可以補充人力。」

根據《入境規例》，非本地生在有關學年的整段期間，可於校園擔任兼職工作，每星期不超過20小時；在暑假期間接受聘用，工作時數和地點沒有限制。由此可見，除了與學科或課程有關的必須實習外，非本地在暑假以外時間，不能在校園以外兼職工作。

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼



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八大有超過2萬名非本地生就讀

政府統計處早前發表專題文章，指本地八間教資會資助大學的資助課程中，2022/23學年非本地生人數達21,709人，當中內地生人數為16,229人，佔比達74.8%。此尚未包括其他非教資會院校及自資院校的非本地生人數。