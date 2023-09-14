香港夜繽紛｜親身感受大灣區誘惑　邵家輝種花誘蝴蝶論喻引客來港

政府今日(14日）公布推動夜經濟的「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）計劃。自本港和內地通關後，不少市民頻繁北上消費，或對本地經濟復甦有影響，有份提倡夜經濟的自由黨立法會批發及零售界議員邵家輝，通關後也有到內地遊玩，認同內地商場創意新穎，主題樂園有令人震撼表演，香港需要去了解這些新吸引點。



邵家輝認為，環顧整個大灣區有七八千萬人口，是龐大市場，「香港應做返好啲特色嘅嘢，去吸引返大灣區朋友過嚟玩。」他比喻說，要吸引蝴蝶需先種多些花，因此搞活夜經濟才能吸引他們來港及留港過夜。



到橫琴主題樂園遊玩：夜晚放煙花非常震撼

通關後不少港人北上消費，邵家輝亦不例外，他在專訪中說，早前和家人到珠海橫琴主題樂園遊玩兩日。他描述市面非常整潔，樂園氣氛及玩意很多，「尤其是夜晚放煙花非常震撼，好似喺頭頂爆開，呢啲值得學習。」

他指出橫琴主題樂園價錢其實不比香港低，尤其是園內的酒店；並非香港主題樂園比不上，海洋公園及迪士尼樂園都有其特色，但可以去了解其吸引點。「以前（內地）未有（主題樂園），香港做晒。現在多咗地方有吸引點，我哋要努力。」

邵家輝指出，大灣區融合是國家政策，歡迎港人北上消費。整個大灣區有成七八千萬人，市場非常大，香港需主動出擊把他們拉過來，「香港應做返好啲特色嘅嘢，去吸引返大灣區朋友過嚟玩。」

有啲朋友講，啲人上咗大灣區，可唔可以諗啲方法阻止呀？我唔會講阻止，會用歡迎，香港都係大灣區一分子，點樣阻止？ 不過我哋要留心，大灣區有七八千萬市民，我哋點樣令到佢哋喺香港消費？呢個唔係用留方法或阻止方法。你想捉蝴蝶，飛嚟飛去好難捉；你想欣賞啲蝴蝶，我哋種多啲花、唔同種類嘅花，吸引啲蝴蝶喺我地花園飛嚟飛去。 立法會議員邵家輝

商店8點拉閘、食肆9點催埋單難令遊客留戀香港

新冠疫情過後，市民仍習慣放工即回家，加上移民潮，香港不夜城不再，對遊客吸引力大減，故內地遊客多數即日來回。邵家輝說：「如果啲遊客發覺（商店）夜晚8點已拉閘，食肆9點就叫埋單，啲人冇地方去，自然就會返番去深圳等其他地方。」

因此他認為香港必須辦多些夜晚活動，增加吸引點，「畀啲朋友（遊客）知，我哋商場唔係8點閂，係閂得夜啲，有啲戲院有特價戲飛。有啲地方有唔同表演，吸引返朋友過嚟。」

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



+ 14

搞活夜經濟不限於飲食業 舉例電腦商場周末夜場可谷人流

邵家輝認為搞活夜經濟，帶動酒店業、的士業、小巴等不同行業，因此並不局限於任何形式，只要吸引到人出來都有幫助，他舉例說，早前深水埗電腦商場周五六搞夜場，都吸引不少人前往，增加附近食肆晚上生意；又如幻彩詠香江，可以提升或加入不同新元素，「幻彩啲，多啲變化，有無人機表演。」

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼

