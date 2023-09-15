香港夜繽紛｜邵家輝：對經濟有較大推動力　姚柏良：有利宣傳旅遊

政府昨日（14日）舉行「香港夜繽紛」啟動典禮。自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今日（15日）在電台節目中指，市民已習慣晚上不出街，亦有市民北上到內地城市遊玩，相信今次活動對本港整體經濟會有較大的推動力。旅遊界立法會議員姚柏良在同一節目指，目前的航班服務、訪港旅客及本地消費力仍有待全面恢復，認為夜繽紛活動有利宣傳。



邵家輝。（何頴賢攝）

毋須抗衡港人北上 需要吸引內地市民來港消費

對於約80個商場響應舉辦活動，邵家輝稱曾接觸過旗下有約100個商場的一個發展商，發展商指會分階段推出活動，以免聚焦力不足。邵家輝又認為，香港與大灣區融合下，毋須抗衡港人北上消費，反而大灣區有七、八千萬人口，本港做好夜經濟活動可以吸引內地城市市民來港，但重點是活動要多元、商場優惠要吸引。

邵家輝強調，零售業都支持夜經濟措施，又預計政府會統籌公布活動，旅發局協助推廣，讓夜間經濟愈來愈旺，增加過夜旅客數量，重建本港不夜城美譽。他又說，本港優勢在於售賣正貨，亦是免稅港，認為要守護本港的購物天堂美譽。

姚柏良（資料圖片）

活動可發揮本地特色

旅遊界立法會議員姚柏良在同一節目表示，目前的航班服務、訪港旅客及本地消費力仍有待全面恢復，對旅客而言，沒有夜間活動會相對失色，今次「香港夜繽紛」可透過各界努力和創意，發揮本地原有元素並加強特色。

他又指，8月份旅客數字，海外旅客恢復至疫情前約6成，其中內地旅客大約有7成，認為訪港海外旅客恢復進度較慢，與航班未完全恢復有關，表示透過一連串夜繽紛活動，有利旅遊業界部署宣傳推廣。