工聯會調查發現少數族裔七大困境　倡設少數族裔事務專員

數月前的一宗少數族裔家庭發生倫常慘劇，令社會關注本港對在港少數族裔的支援是否足夠，工聯會早前與一個慈善團體進行調查，發現他們在本港面對言語不通等七大困境，建議政制及內地事務局轄下設立少數族裔專員。



工聯會夥善團發現少數族裔七大困境，倡設立少數族裔事務專員(工聯會提供)

本港不同族裔的人士，佔整體人口8.4%，合共有619,568人；政府三支外展隊在2020-2021年度共為2,645名少數族裔人士提供支援。工聯會立法會議員鄧家彪指，可見真正受惠的少數族裔人士不多。 2018年成立的「少數族裔事務督導委員會」提出多項針對少數族裔的政策，但2021年人口普查發現少數族裔的失業率為7.3%，遠高於港人同期失業率5%，經政策介入後仍有17.6%的人，即約44700人面對貧窮問題，認為政策成效不顯著，少數族裔迫切需要政府的主流福利服務。

工聯會與香港青年動力協會於上月初合作進行聚焦小組調查，訪問14位來自印度、巴基斯坦、菲律賓人士，探討他們在香港生活中面對的困境，發現他們面對言語不通、成人教育課程不足、歧視問題嚴重、上流空間少等問題，加上 「假難民」問題增加社會大眾對他們的誤解、社會參與度低及對支援政策的認知極低等七大困境。

有兩名巴基斯坦裔女士在記者會上指，政府雖然有提供的烏爾都語翻譯，但其實翻譯員大多不能說烏爾都語，只能向她們說英語，影響她們理解，期望加強翻譯服務。

工聯會建議政制及內地事務局轄下設立少數族裔專員，統籌相關政策，強化少數族裔事務督導委員會的職能；加強公共服務的傳譯服務，以「及時有效」為目標；加強向少數族裔人士推廣公共服務；加強對少數族裔人士學習廣東話的支援等。