深水埗倫常命案｜陳國基：兒童非家長附屬品　不能向子女發洩情緒

深水埗桂林街今日（5日）發生家庭倫常命案，三名分別年僅2、4及5歲的小姊妹懷疑被焗死，昏迷送院搶救後，全告不治。政務司司長陳國基會見傳媒時表示，對事件感到非常傷心，強調兒童並非家長的附屬品，需要受到保護，「人總會唔開心，屋企有唔順意，但呢個諗法不能發洩小童身上」，希望各界協助有問題的家庭，「避免悲劇發生，一宗都嫌多」。



民政及青年事務局局長麥美娟指出，政府連同香港大學今晚7時於深水埗街坊福利會舉行情緒支援講座，而關愛隊會協助尋找「隱蔽家庭」，轉介相關部門跟進。



陳國基表示，對今日發生的命案感到非常傷心，他希望任何成年人，即使不開心、家庭不愉快、出現感情問題，都不可以將情緒發洩在子女身上，所有小朋友都有生命權利，而非家長的附屬品，需要受到保護。

政務司司長陳國基。（資料圖片）

他又指，今次案件令全港震驚及傷心，認為只是偶發性事件，「人總會唔開心，屋企有唔順意，但呢個諗法不能發洩小童身上，當兩夫妻有拗撬，火遮眼失理智，親戚同鄰居就要留意」，他又指，單靠政府力量不能完全找出有問題家庭，希望各界協助，「避免悲劇發生，一宗都嫌多」。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

麥美娟表示，對事件感到非常難過，民政專員會連同香港大學，在今晚7時於深水埗街坊福利會舉行情緒支援講座，呼籲受困擾人士到場，接受專業人士協助，由於事件因涉及少數族裔家庭，相關組織新家園會未來三天設24小時支援熱線。

她又指，社區有八個少數族裔中心，協助他們融入社區，而新設的關愛隊，可建立網絡將政府信息傳達開去，並找出有特殊需要的「隱蔽家庭」，轉介部門跟進。