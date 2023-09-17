施政報告｜李家超訪元朗劏房戶感溫暖　巡街市黑點見改善

行政長官李家超繼前日（15日）落區到荃灣福來收集施政報告意見後，今天（17日）早上到達元朗，聯同多名局長展開行程，首站先探訪劏房住戶，了解住屋環境，又到街市與大批市民近離見面，場面好不熱鬧。



行政長官李家超今早（17日）聯同民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢等人到元朗區探訪。眾人首站先探訪居住在元朗的劏房戶，家訪不設傳媒採訪。

先訪一家四口劏房家庭

李家超在Facebook表示，探訪一家四口居住在百多尺的劏房，環境狹窄，平日兩姊弟做功課溫習的空間，既是煮食及吃飯的位置，又是掛晾衣服的地方，煮食油煙和洗衣晾乾的味道混在一起。之前廁所更曾漏水致家中水浸，這樣細小和惡劣的生活環境，不但難受，更影響子女的學習和成長。他們熱切期待盡快「上樓」，讓子女有舒適的環境生活和學習。

李家超與該住戶的幼子徐同學和17歲長女聊天，前者喜歡打籃球和中國鼓，後者喜歡書法和畫畫，但二人都因為礙於家庭負擔而無法參加興趣班，其中徐同學非常珍惜學校給予他免費學習他打鼓的機會，平日更會向學校借「細版」的中國鼓回家練習，但由於家裡空間狹小，他只能坐在自己的床上練習，揮動鼓棍時亦要「就住就住」，否則會撞到床架或牆壁。

他又提到，兩姊弟的書法畫作和鼓藝表演，分別反映了他們各自的才藝潛能，就是欠一個適切居所，讓他們能在舒適的生活中成長和學習。

去年施政報告提出興建「簡約公屋」，縮短輪候公屋時間，李表示，這以家庭申請者優先，好像徐同學這類基層劏房戶上樓的機會。他希望善用社會資源，幫助更多弱勢及基層家庭改善生活環境，為下一代創造更多機會，讓他們能向上流和實現自己的夢想，創造出屬於自己的一片天空。

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再巡衞生黑點街市見成效

李家超第二站到元朗新街視察，新街是一條街市街，兩旁分邊有新肉檔、菜檔、水果檔等。政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰早已到場等候。

李家超到新街聽取卓永興和謝展寰匯報有關「打擊衞生黑點計劃」在元朗新街街市的成效。

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期間，圍觀的市民和檔主隨拍照外，更不時大聲呼叫：「李生！」、「加油！」、「支持你！」

李家超期間與一名女街坊拍照留念，李家超表示：「條路乾淨咗，行得都舒服啲。」之後他到一間酒樓巡視，更到有大人小孩的一桌蹲下來跟小朋友聊天。

卓永興在新街與數名街坊交談，附近亦有不少街坊圍觀拍照。有一名中年男士得悉官員落區探訪後，不滿道：「唉，嘥氣，拍戲啫！」

李家超在Facebook表示，去年成立由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」，解決地區各種「老、大、難」問題。他到元朗區一個纏擾街坊多年的衞生和阻街黑點 - 元朗新街視察，同時聽取卓永興匯報工作。

稱衞生阻街問題獲解決 提升居民幸福感

過往十多年，元朗新街一直有店舖阻街及垃圾堆積問題，日間街道人多貨多，嚴重阻礙通道；夜間則遺下大量濕貨殘渣，衞生環境惡劣。經過工作組過去一年協調跨部門工作，如今新街已變得乾淨企理，暢通無阻。新街的衞生及阻街問題得到妥善解決，大大提升元朗街坊的幸福感，他們更願意到街市購物，而暢旺人流則帶動檔販生意收益有所增加，實在是一個「雙贏」的結局。

李家超要求卓永興帶領工作組，繼續保持類似元朗新街這類衞生黑點的清潔狀況，防止問題「翻發」，同時積極處理其他環境衞生及地區管理問題，將地區的難題逐一擊破。

探訪劏房戶感一家人環境雖擠迫但溫暖

李家超其後會見記者總結視察元朗的感受，指早上探訪一家四口住在百多尺的劏房戶，環境雖擠逼，但家庭十分溫暖。李家超亦借機向該劏房戶分享政府有關土地房屋的政策，指未來十年內有足夠公營房屋供應，惟供應量「頭輕尾重」，故政府推出「簡約公屋」，期望令劏房戶盡快告別劣質劏房，改善居住環境。李家超指，在他一翻介紹下，該家庭亦表明有意申請「簡約公屋」。

李家超（左二）巡視元朗後，總結行程。（文睿攝）

被問到房屋政策是否下份施政報告的重點政策？李家超指土地房屋永遠都是港府重視的問題，而上一份施政報告中已重點強調港府的重視，未來會繼續鞏固港府過去一年的工作成效：「肯定土地房屋係政府長期、重點嘅政策」。他期望在長期計劃和短期目標中取得平衡，令市民受惠，強調將與團隊深入研究是日收集的意見。

李家超親自考察衞生黑點KPI：務求不會故態復萌

李家超又指，在第二站新街街市留意到元朗阻街、衞生問題已大大改善，在長期保持馬路整潔方面亦有大為進步，現場亦有不少市民表達謝意，感激政府政策成功令到店舖不再阻街。李家超鼓勵各部門同事繼續保持相關工作，令劣況不會「翻發」。

他指，目前「打擊衞生黑點計劃」的成效顯著，市民大多均表示黑點未有故態復萌，他又指當地區政治完善後，區議員將可更好收集意見。

特首巡元朗近距離接觸市民

李家超今早在元朗近距離接觸市民，其中梁太、梁小朋友更有機會聊天，梁太指：「傾計傾得好開心，佢（李家超）問我哋（新街）衞生好唔好、街市情況，又話會叫多啲部門互相合作，搞好衞生。」

李家超視察新街期間一直在旁歡呼的肉檔張先生表示感到十分興奮、開心，雖然未有與特首交談，但強調不會感到遺憾，大讚李家超「做得好好！好親民！」

李家超期後到茶樓與一眾茶客聊天，期間有茶客鼓掌並與他握手、拍照留念，他不時表示：「大家雨過天晴」、「大家講下笑」、「開心」等。

市民異口同聲讚特首親切

其中到訪酒樓時目擊過程的茶客趙小姐，形容事出突然，從沒想過可以見到李家超，大讚李家超與其他特首大為不同，形容十分親民、貼地，被問到向李家超表達了什麼意見時，趙小姐笑指自己「安於現狀」，又指太激動未來得及反應過來。

與李家超同枱飲茶吃點心的盧先生就顯得特別興奮，他指李家超吃了燒肉，更與自己分享一份椰汁糕。盧先生表示，與李家超「街坊式」聊天，盛讚李家超十分親切、親民，又指自己與李家超分享了元朗早前在黑雨期間的情況，讚揚政府工作有成效，元朗市中心未有因是次黑雨而出現樹木倒塌、 水浸，李家超表示：「我哋應該要做嘅。」

盧先生續指，自己喜歡留港消費，直言：「我應該做」，李家超聽聞後表示：「多謝支持香港」。

李家超前日（15日）到訪荃灣福來邨後稱，去年施政報告的長者照顧者措施獲落實，他明白很多照顧者都需要資訊支援，政府很快設立24小時熱線，方便照顧者求助。李家超原定9月初落區聽意見，但先後因為颱風、黑色暴雨先後來襲，兩度押後。