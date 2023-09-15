紅山半島｜豪宅僭建越揭越多　李家超：確保物業無僭建屬業主責任

上星期的一場世紀暴雨在多區引發山泥瀉，繼而揭發紅山半島多幢豪宅有僭建問題。特首李家超今日（15日）再次回應，指確保物業沒有僭建物是業主責任，發展局正進行工作並採取措施，對證實的僭建物，政府首要解決安全問題，亦會保留追究法律責任。



李家超（中）指，業主有責任確保物業無僭建物（盧翊銘攝）

李家超在星期二（12日）的行政會議前已表明，政府將會全面巡查紅山半島的樓宇，並表明會追究任何違法僭建和追討工程費用。

他今日（15日）落區就施政報告進行諮詢後，再被問及紅山半島有多幢豪宅因山泥傾瀉而被揭發有僭建一事時重申，法例要求當任何人被告知物業有僭建，要自行還原；而如果有安全風險，要馬上處理，而若果他們不處理，政府會進場糾正，並追回費用和按需要採取法律行動。

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他重申政府會在紅山半島進行巡查，如果發現僭建物有安全風險，會採取行動，要求處理，而如果業主不馬上糾正，政府會以安全為本作糾正，強調政府會務實處理問題。

李家超指出，政府重視僭建問題，但要面對現實，全港有至少4萬幢私人樓宇，因此政府要採取風險為本的策略，而風險是指安全風險，當局會先處理對公眾構成安全風險的僭建物，強調確保物業無僭建是業主的責任。