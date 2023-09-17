施政報告｜社協調查：李家超得6.4分稍遜去年　67%促處理房屋問題

特首李家超將於10月25日發表任內第二份《施政報告》，香港社區組織協會早前就港府表現、《施政報告》滿意程度等方面展開網上問卷調查，結果顯示李家超平均評分為6.4分，較去年低0.4分，而有逾67%受訪者希望當局先處理土地及房屋問題，其次為醫療及教育。



社協認為，不少政策問題屬累積多年的深層次矛盾，不應以產出（output）為指標，而應以效益（impact）為主導，「當局不應僅說『做了什麼』，而是『做到了什麼』」。



社協在8月至9月期間透過網上問卷調查問644位市民，收集基層市民對新一份施政報告的意見，同時亦比對去年調查統計數據，並檢視基層市民對特首李家超過去一年施政表現的評價。

基層市民對李家超過去一年的評價，以10分為滿分，平均評分為6.4分，較去年在李家超上任後的平均分6.8分，跌了0.4分。港府工作表現方面，最多市民對政府的促進經濟發展工作感到滿意，當中有68%受訪者認為非常好或頗好，其次有63.4%受訪者對港府提高政府效率的工作感到滿意。

施政優先方面，有67.1%受訪者最希望當局先處理土地房屋問題，其次有39.9%受訪者期望優先處理醫療服務。社協認為，數據反映土地及房屋問題依舊是基層市民最關注的政策範疇，直言對於弱勢社群照顧、貧富差距和社會福利服務，直接影響貧窮人口及邊緣社群福祉，期望當局加大相關施政力度。

至於新一份《施政報告》，有近六成受訪者認為當局應優先改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額。