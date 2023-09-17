香港夜繽紛｜李家超：強化現有優勢　整合好宣傳必有成效

政府上周四（14日）啟動「香港夜繽紛」連串活動，惟隨後的周五、周六晚上，有商舖如常早收， 人流亦未見增加。行政長官李家超今日（17日）巡視元朗後詳細回應稱，是有挑戰，相信港人、商界和業界都可靈活變通。至於港人在疫後喜歡外遊，他認為是十分正常，相信本港對內地或外國遊客而言仍有吸引力，只需創新、強化現有優勢，例如整理好宣傳環生態、文化歷史路線遊等，做好宣傳必有成效。



提到「香港夜繽紛」暫未見成效，李家超指該活動是長期工作，他又反問：「除咗日間搞好經濟，我哋夜晚係咪都應該要搞好活動呢？」他又指自己對港人、商界、業界靈活變通的思維有信心，舉例指香港在紡織業盛行時，業界亦可提供意見和方案，令到香港成功轉型。他重申：「呢個係大環境、長期間，朝呢個方向去發展」期望香港發展空間可突破，在大灣區中達到互惠共贏，認為疫情後港人喜歡出遊是十分正常，故香港必須要強化現有優勢，如文化、歷史等將其宣傳。

他表示，「香港夜繽紛」中的固有活動，政府將會繼續做大、做深，重啟的活動如國慶煙花匯演也得到各界期待，重申只要有好宣傳，活動必定有正面成效。

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有風險僭建優先處理

針對僭建方面，李家超表示全港私人樓宇達4萬多個，處理僭建個案時須按優先次序，如有安全風險的會優先處理，指港府有不同收集有關僭建消息的方法，強調違反法律的必定僭依法執行，但重申資源有限，要按優次處理個案。

劏房問題，李家超重申最重要是有足夠房屋，不可因為單求告別劏房而令市民無家可歸，所以要有短中長期措施，則簡約公屋、公營房屋等。他重申，港府亦加強劏房的水、電規管。