逾5成「長新冠」患者未有求醫　民建聯送7千劑中藥籲政府加強教育

新冠疫情爆發已超過三年，民建聯一項以應對「長新冠」問題活動參與者為對象的訪問發現，有54%參加者稱出現「長新冠」症狀後未有求醫。本身是中醫師的民建聯立法會議員陳永光表示，疫情爆發至今逾三年，市民大多已處之泰然，有不少人以「拖字訣」應對「長新冠」，他促請政府繼續加強市民對「長新冠」的認識，教導市民如何辨別「長新冠」。



陳永光與另一位民建聯立法會議員梁熙、醫療衞生界立法會議員林哲玄和香港註冊中醫學會，今年3月至5月期間聯合發起「全民關注『長新冠』行動」，為1,500名市民提供中醫義診服務，送出逾7,500劑中藥。



一月田民建聯立法會議員梁熙、陳永光、醫療衞生界立法會議員林哲玄和香港註冊中醫學會於今年3月至5月期間聯合發起「全民關注『長新冠』行動」。（文睿攝）

梁熙表示，新冠疫情爆發至今逾三年，隨感染並康復人數的增加和一系列防疫措施的解除，不少市民對新冠疫情的關注程度逐漸減輕，但有部分康復者受「長新冠」困擾而不自知。

民建聯在今年3月至5月發起「全民關注『長新冠』行動」，為市民提供中醫義診及由西醫、中醫、物理治療師等主講的健康講座，向市民傳遞正確調理身體的資訊。陳永光表示，活動期間共有80多名中醫參與義診，向1,500名參加者免費派發7,500劑中醫，期後再向參加者進行問卷調查，發現市民對「長新冠」的認識不足，以「拖字訣」應對「長新冠」。

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵認為，市民「拖字訣」是因為其「長新冠」病情輕微，加上治療費用昂貴，故一般市民出現「長新冠」時不會主動求醫。林哲玄續指，部分有「長新冠」徵狀的市民甚至不知道疲倦、體力變差、精神焦慮等皆是病徵之一。

民建聯建議，政府透過更多途徑，如派發宣傳單張、舉行健康講座、拍攝廣告或短片等，加強有關「長新冠」的宣傳和教育；透過基層醫療系統向長新冠患者提供醫療支援，有需要時將難治病例轉介予專科跟進，積極研發更多診治和預防長新冠的診療方法。