民建聯「長新冠」健康諮詢日 　梁熙：冀所得數據助完善醫療建議

全港累計近三百萬人感染新冠肺炎，中文大學曾推算當中逾90萬康復者出現俗稱「長新冠」症狀。民建聯本月起舉辦「全民關注『長新冠』行動」，包括今日（19日）在銅鑼灣舉辦首場「長新冠健康諮詢日」，提供中醫義診及專題健康講座。



民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，為提高坊間「長新冠」的認識，因此民建聯籌辦一系列活動及宣傳，喚起社會關注，同時希望藉是次活動收集得來的數據，使政府向長新冠患者提供更好的醫療建議。



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梁熙指現時政府提供的「長新冠」醫療服務僅10萬人受惠，期望是次行動可讓更多市民獲適切兼免費的治療。他續指，未來會在港九新界舉辦其餘5場諮詢日。

未來五場諮詢日分別是下星前日（3月26日）在將軍澳尚德邨尚美樓尚德社區會堂、4月2日在馬鞍山恆安社區中心、4月9日在荃灣大河道雅麗珊社區會堂、4月16日在上水彩園邨彩園會堂及5月14日在大埔太和邨林村公立黃福鑾紀念學校。活動時間為上午十時至下午三時。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，今次聯同多個醫療衞生界專業學會參加這次行動，形容為「長新冠」治療打了「強心針」，希望行動可協助社會更快踏上復常之路，令市民更加健康。隨著人口持續老化，他未來亦會積極推動基層醫療，令市民培養出感到不適即找專業人士協助的習慣，他希望集合醫療衞生界的力量，令市民更健康。

本身是註冊中醫的民建聯選委界立法會議員陳永光表示，感謝林哲玄響應民建聯今次的行動，促成近年來首度西醫、中醫及其他醫療衞生界別合作的社區大型醫療活動，為社會提供「長新冠」的實用資訊。他又感謝今日到場的41位中醫師的鼎力支持。

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵表示，經歷三年抗擊疫情，市民對中醫藥使用及信心日益增加，希望透過中醫義診及講座，為市民提供相關資訊。她又希望，政府可以更善用中醫力量，以協助更多的長新冠患者。

啟動禮結束後，陸續有長者到場接受醫療諮詢及症診，另外亦有設置資訊板，供到場市民了解何謂「長新冠」、徵狀等資料。民建聯月初公布活動時，預計六場諮詢日活動有3,000名市民受惠。