香港夜繽紛｜十一料百萬內地客訪港 旅議會倡全民兩元乘車優惠

「十一黃金周」將至，旅遊業議會主席徐王美倫「保守」估計將有百萬內地旅客訪港，但旅客人次只回復至疫情前七成，她認為與內地出遊習慣改變，以及航空運力未完全恢復有關。她又說，雖然「香港夜繽紛」推出後的成效未有即時「爆出嚟」，提振效果要逐漸出現，建議晚間三隧減隧道費，公共交通工具劃一推出兩元至半價乘車優惠等，令旅客同樣受惠。



旅遊界立法會議員姚柏良今日（18日）聯同旅議會主席徐王美倫、副主席譚光舜、謝淦延、總幹事楊淑芬、理事羅啟邦、理事長吳熹安舉行傳媒茶聚。

旅遊界立法會議員姚柏良9月18日聯同旅議會主席徐王美倫、副主席譚光舜、謝淦延、總幹事楊淑芬、理事羅啟邦、理事長吳熹安舉行傳媒茶聚。（文睿攝）

料十一黃金周達百萬內地旅客訪港

今年「十一黃金周」與中秋節相近，徐王美倫說保守估計會有約100萬內地旅客人次訪港，較「五一黃金周」的60萬人次多，達到疫情前約七成的水平。

她解釋，內地旅客習慣在國內「跨省旅遊」，加上人民幣匯率下跌，都令來港的內地旅客減少，不過她強調自香港恢復與內地通關以來，訪港旅客數目逐步回復，目前的上升幅度是預期之內，屬合理水平。

徐王美倫建議當局考慮舉辦具香港特色的夜間表演節目，及公共交通工具提供兩元至半價乘車優惠等，推動本地經濟，吸引更多過夜旅客。（文睿攝）

夜繽紛成效暫未「爆出嚟」

徐王美倫感謝政府迅速回應業界需求，推出「香港夜繽紛」增加本地夜間活動。坊間有聲音認為「香港夜繽紛」措施成效不彰，徐王美倫指港府宣布措施至今仍不足一星期，雖然成效未有即時「爆出嚟」，但亦已初步見到有些效果，例如有商場延長營業時間後，人流明顯上升，重申措施對提振經濟有一定效用。她建議當局考慮舉辦具香港特色的夜間表演節目，及推出公共交通工具兩元至半價乘車優惠等，推動本地經濟，吸引更多過夜旅客。

旅議會指，「香港夜繽紛」啟動及向旅客派發晚間消費劵後，查詢過夜旅行團的內地旅客人次明顯增加，估計措施有效。（文睿攝）

過夜團查詢增加 料措施效果不俗

旅議會理事羅啟邦補充指，自啟動「香港夜繽紛」及向旅客派發晚間消費劵後，查詢過夜旅行團的內地旅客人次明顯增加，估計措施有效。

不過有數據顯示，來港旅客消費金額減少，措施難以帶動香港經濟。旅遊界立法會議員姚柏良解釋，以往來港旅客購物大多為「搭單」，事實上過夜旅客消費平均每日為6,000元，與疫情前相約，強調過夜旅客消費無明顯下跌，單日、即日來回的旅客人均消費減少，但即日來回的內地旅客相比以前更頻密來港，笑稱：「密食當三番」，對香港旅遊復蘇持正面態度。

旅議會創意深度遊設計比賽 最快年底出結果

為令到香港本地旅遊更多元化，旅議會於上月舉辦創意深度遊設計比賽。旅議會總幹事楊淑芬稱香港中西文化匯聚，有不少文化寶藏，十分適合推動深度遊：「現時太多途徑購物、網購便利，以往的旅遊缺少體驗，風景便是背景，所以現時要推動『沉浸式深度遊』」，預料預計12月至1月公布比賽結果。