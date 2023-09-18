香港夜繽紛｜梁志堅：對經濟幫助不大 中環海濱十多年都未搞得起
撰文：文維廣
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政府上周宣布推出「香港夜繽紛」活動以求搞活本港夜經濟，但地產建設商會執委會主席梁志堅認為，政府推出刺激夜經濟的措施，對整體經濟的幫助不大。他以中環海濱的夜市為例，形容政府「搞了10多年都未搞得起」。
梁志堅接受《明報》訪問時指，本港受大環境不景氣影響，加上至少20萬移民，主要屬中上階層，現時內需疲弱，也欠缺人手，單靠夜經濟非完全沒有幫助，但程度不大，需要其他措施配合。他以中環海濱的夜市為例，形容政府「搞了10多年都未搞得起」。
不過，他說長遠仍看好本港擔當祖國的「南大門」角色，對未來10至20年發展感樂觀，香港需把握機遇、檢視各項發展範疇，而非只着重大灣區投資。
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