陳茂波訪英與衛奕信交流　鄧蓮如現身貿發局「香港晚宴」

展開歐洲三國訪問行程的財政司司長陳茂波，昨日（英國時間9月20日）轉抵倫敦。他晚上出席了香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」，有約400名英國各界領袖和專業人士出席，當中包括前港督衛奕信男爵和行政局前首席議員鄧蓮如女男爵。



從政府新聞處發放的相片可見，陳茂波與衛奕信有交談，但政府新聞稿未有交代二人交談的內容。另一張相片，可見陳茂波與晚宴嘉賓交流，行政局前首席議員鄧蓮如女男爵在後方與其他嘉賓在交流。



鄧蓮如在回歸前曾任行政局首席議員，被稱為香港最有權力的女人。末代港督彭定康1992年來港接替衛奕信，身為首席議員的鄧蓮如帶領全體行政局議員總辭，以便彭定康落實其新的對華方針，但結果鄧成為唯一獲留任的議員。她最後於1995年退休，移居英國。



國安法保持香港穩定 鞏固投資者信心

陳茂波在致辭時指出，香港已全面擺脫疫情、跟國際及內地全面通關，社會經濟正穩步恢復，各項大型活動、會議和盛事陸續在港舉辦。國家支持香港長期實施「一國兩制」制度，香港將會繼續發揮著連通内地和世界的獨特角色和功能。種種事實都說明，普通法制度和法治在香港如常有效實施，《香港國安法》有效維護了國家安全，保持了香港社會整體穩定，鞏固了國際投資者和商界對香港的信心。

陳茂波又指，展望未來，在國家的堅實支持下，香港將積極鞏固和提升國際金融中心地位，增強證券市場、債券市場、資產管理中心，以及離岸人民幣業務樞紐等範疇的競爭力和吸引力；同時全力推動創科發展，積極跟粵港澳大灣區兄弟城市加強合作，並透過更多政策創新，共同推進北部都會區發展成為創科中心，尤其在綠色科技和綠色金融方面大有可為。

全力推動北都發展 歡迎英國企業參與

陳茂波也特別指出，香港正全力推進北部都會區和交椅洲人工島等發展項目，未來基建投資額巨大。他歡迎英國企業和投資者來港參與這些發展和項目，共同發掘商機。