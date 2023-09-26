江玉歡：靠外判的社福制度已獨力難支　政府不能只坐在後排乘客席

近年發生多宗涉及精神病患者、殘疾人士和照顧者的慘劇，選委界立法會議員江玉歡指，香港的社福政策是多年來留下來的「古蹟」，雖然不斷有增添措施，透過外判給不同非牟利組織（NGO）營運，但隨着時間過去、超老齡化的來臨、新的社會問題產生及高度擠迫的居住環境，顯然主要靠外判的社福制度已獨力難支，失去了預視及駕馭問題的能力，只可以當問題出現後，才亡羊補牢。



她說，處理社會問題要像駕駛汽車，政府應坐在司機位，而不能只坐在後排的乘客席。



江玉歡。（鄭子峰攝）

江玉歡在社交平台發言提到，在昨日的記者會上，談及需要一個全面及綜合的照顧者政策，結合跨部門的力量，才可有望解決照顧者的問題。她說，照顧者並非只是福利問題，而是一個公共健康及醫療問題，極需政府及全社會積極面對，如果僅以福利角度看待，有錢才做，或對某些市民才幫，類似秀茂坪的悲劇只會重演。

批醫衞局態度事不關己 同情孫玉菡做獨腳戲

她又說同情勞工及福利局局長孫玉菡，認為照顧者問題不能「做獨腳戲」，亦將重點錯放了在他的肩膊上。她指勞工與福利兩者放在一局已是先天的「缺憾」，加上醫務衞生局事不關己的態度，稱打完疫情一仗後，對市民的精神健康、自殺、長者及殘障人士健康及照顧者的健康支援，未有推出具體及有力的計劃和幫助，加上日後大量的海外勞工也會對醫療系統帶來負擔，「這一切不知醫衞局是否有充份準備？」