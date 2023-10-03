以校監身份回應涉港大校長投訴　李家超：按程序公平處理

行政長官李家超今日（3日）的行政會議開會前見記者，《香港01》會全程直播記者會情況。



行政長官李家超指剛渡過國慶長周末，看到三個好現象。首先煙花滙演吸引43萬人，較過去平均二十多萬高，市民遊客看得開心。感謝贊助企業外，也感謝多個政府㐔襴的工作和配合。由於已五年未辦煙花滙演，加上有很個新觀賞點，增加很多不確定性，感謝警方的彈性安排，及港鐵和市民的配合。



除煙花外，國慶日當天政府辦的活動也吸引大批市民，其中太空館入場人次更創單日新高，達1.1萬人次。加上飲食界和公共運運工具也提供優惠，滙聚財氣和人氣。首三天長假有46萬人次內地客進入香港。



第二，夜繽紛反應良好。三個海濱場地人頭湧湧，預計有十萬人次入場。他強調活動一個接一個，持續至明年初。多個政府部門會積極協助，吸納社會意見，令活動更多元化。



第三，香港運動員在亞運創佳績。他指，香港至今有44面獎牌，當中有6金、5銀23銅 ，有望打破之前46面獎牌的紀錄。亞運結束後會辦活動賀運動員奪佳績。他又祝賀香港男子足球隊擊敗亞洲勁旅伊朗，首度晉身亞運男足4強賽事。



再被問及他本人或其他司長是否收到11月在三藩市舉行的APEC領袖會議邀請，他只重申希望主辦方履行責任向成員發邀請函，香港一向依規章出席。



至於港大校委會今日討論涉及校長張翔的投訴，作為校監的李家超表示有關一些處理事情過情，有一些投訴，大學由大學自行管理，由校委會及校長處理。一切投訴應按程序，公平處理。他強調，政府相信大學的管理，市民也有期望。

