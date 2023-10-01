稱西方媒體對港報道偏頗　陳茂波訪歐冀釋除誤解

財政司司長陳茂波回顧過去九天訪歐行程，他說西方媒體過去幾年對香港偏頗報道，令歐洲商界和民間對香港有誤解，這次行程可以親身介紹香港情況，以及大灣區的發展機遇，增進彼此了解，有助建立互信。



陳茂波說西方媒體過去幾年對香港的偏頗報道，令歐洲商界和民間對香港存有一些誤解。（陳茂波網誌相片）

西方媒體對香港報道偏頗致誤解

陳茂波今日（1日）在網誌說，九天訪歐行程到訪了巴黎、倫敦、柏林和法蘭克福，讓他對香港可更積極發揮聯繫人的角色有更深體會，促進和加強商務交流和合作。他說幾年疫情阻礙彼此互訪，及親身相互交流的機會，再加上地緣政局緊張，西方媒體過去幾年對香港的偏頗報道，令歐洲商界和民間對香港存有一些誤解。他說今次行程正好讓他們親身介紹香港的最新情況，以及香港和粵港澳大灣區的發展機遇，尤其在創新科技和創意文化產業方面，以及盡力擴闊國際朋友圈，有助建立彼此之間的互信。

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稱西方商界到內地尋機遇意欲明顯

陳茂波說，目前環球經濟氣氛偏弱，西方金融和商界對於到內地特別是大灣區和亞洲尋找機遇的意欲尤其明顯，形容不少外國朋友認為，一個分裂的世界，只會製造更多不確定性，妨礙全球經濟的更好復蘇，結果對誰都沒有好處。他說在現時越趨兩極化的國際格局當中，香港在一國兩制下超級聯繫人的獨特功能和角色，正好發揮更大作用，一方面熟悉內地經濟和市場的情況，與此同時兩制之下與國際市場的接觸和自由流通，加上對西方文化和思維有廣泛了解，也便利了溝通和交流。

未來半年多場大型國際會議在港舉行

他相信這種雙向溝通交流需要持續、多維度、多層次舉行，未來半年，香港將舉辦一連串的大型國際會議和盛事，包括金融科技周、國際金融領袖投資峰會、沙特阿拉伯「未來投資倡議研究所」首次在亞洲舉辦的峰會、亞洲金融論壇，亦有美酒佳餚巡禮和巴塞爾藝術展等，他相信商務旅客和遊客將會絡繹不絕。