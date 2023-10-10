八號風球轉九號被指太快　李家超：科技限制天文台預警時間

行政長官李家超今日（3日）行政會議開會前見記者，主動提到颱風「小犬」襲港改掛9號風球後，機鐵和巴士一度停駛，機場大批旅客滯留，他形容事件不理想，已經要求運輸及物流局跟港鐵、機管局及運輸業界研究惡劣天氣下疏導旅客安排。對於八號風球轉九號風球只有15分鐘預警時間被指太快，李家超說技限制天文台預警時間。



李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

颱風「小犬」過去幾天吹襲本港，9號風球生效期間，機場巴士及機場快綫暫停，機場的士站內的士數量不足，千名旅客在抵港大堂輪候。

機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

特首李家超在開場白主動提到政府上星期已經部署應對，亦有緊守崗位，汲取上次颱風襲港及黑雨經驗後有新做法，增加訊息發放頻密度，天文台與渠務署定時更新風暴情況，其中天文台至少每小時發放訊息，亦有預告掛三號、八號風球。他提到九號風球下機場旅客滯留的事件，他已要求運輸及物流局與港鐵、機管局及運輸業界探討如何改善惡劣天氣下疏導旅客安排，直言有市民和旅客滯留「不理想」，已要求運輸及物流局檢討。對於九號風球下港鐵停止服務，李家超指，會檢視及找到更好辦法處理，運輸及物流局、機管局、港鐵、業界會探討改善方法。

李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

對於八號風球轉九號風球被指太快，李家超指監察系統已經國際水平，但預警時間有科技限制。他說無論天文台如何努力，天氣變化快速、突然，科技限制了天文台預告時間，相信對有天文認識都知道現今科技的確有限制，強調天文台盡了努力，但「沒有最好，只有更好」。他又指，以往除「蘇拉」外，已有很久未有掛上九號風球，故市民應有自我提醒，掛上八號風號後，天文台亦有提醒或會掛上更高的風球，重申技術上限制通知時間。

李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

至於香港大學設專責小組調查張翔投訴，李家超指猜測無助調查，認為港大可以自行處理，設立的專責小組調查要基於事實，相信調查會得到結論。李家超又表示最適宜的做法是公平、公正，基於事實，不涉及猜測等處理，所以港大委派特別人士調查是適當做法，期望他們會基於原則處理，希望社會不要再對事件有過多猜想，否則對事件無幫助。

李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

被問到區議會選舉三會成員名單不公開，李家超指曾參與選舉的都知道參選人要自己爭取提名，民青局亦表示民政處會協助轉介予三會人士，至今已有100宗轉介個案，三會成員是否願意給予提名票，是三會成員的決定，要視乎參選人的努力，強調這是選舉工程，要自己努力。

李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超又提到昨天與泰國總理他威信會面，他認為雙方有良好緊密關係，會加強經貿合作。他又說香港與泰國及東盟有緊密關係，已經簽訂自由貿易協定，香港會進一步加強合作，推進共贏，希望盡快加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。

李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

杭州亞運落幕，香港奪得8金16銀29銅，刷新獎牌紀錄，李家超指感到驕傲，形容運動員「博到盡」，指殿軍男子足球隊就是例子，反映運動員努力及政府運用資源得當，本週六會有歡迎儀式。

李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

以色列和巴勒斯坦的衝突，李家超被問到港府會否向當地港人提供支援，李家超指港府已對以色列旅遊警示改為紅色，目前收到28宗求助個案，當中5宗已回港，15宗已離開以色列，其餘正作其他安排，港府會與當地領事館密切聯繫。