颱風小犬｜鄧炳強缺席跨部門應對颱風會議　皆因要辦喜事？

颱風「小犬」上周五（6日）襲港，保安局當日聯同14個政策局及部門開跨部門會議應對，會議由副局長卓孝業以署理局長身份主持，局長鄧炳強去哪兒？《香港01》接獲消息說，鄧炳強因為女兒出嫁請假，缺席跨部門應對颱風會議，交由副局長處理。



署理保安局局長卓孝業主持跨部門應對颱風會議。（保安局Facebook相片）

颱風期間副局長卓孝業署理局長職務

天文台上周六（7日）掛三號風球，負責協調應急工作保安局當晚在Facebook說，局方嚴陣以待，於前一天（6日）聯同14個政策局和部門代表開跨部門會議，由署理保安局局長卓孝業主持，聽取天文台的評估及部門匯報應變計劃。根據保安局Facebook發布的相片，卓孝業坐在會議長桌的主席位，不見局長鄧炳強。

消息：鄧炳強嫁女休假 缺席跨部門會議

周日（8日）保安局緊急事故監察及支援中心啟動，亦是由署理局長卓孝業出動與政務司副司長卓永興巡視中心，聽取應對颱風的部署。《香港01》接獲消息，原來鄧炳強因為女兒出嫁而休假。俗語有云：「打風都打唔甩」，吉日正正訂在上周六（7日）三號風球懸掛當日，因此缺席跨部門應對颱風會議，巡視緊急事故監察及支援中心亦由副局長卓孝業處理。

鄧炳強曾稱冀女兒早結婚、做公公

鄧炳強曾經接受訪問時提到自己與女兒的關係親密，2006年至2008年間鄧炳強借調往法國里昂國際刑警秘書處，當時約11歲的女兒便跟隨他到法國升學，由於太太沒有隨行，兩父女兩人在異地「相依為命」，談起女兒長大、談戀愛，鄧炳強笑言「哎……早啲結婚，畀我做公公，我都會好開心㗎」。

鄧炳強曾在社交平台張貼與女兒舊合照（鄧炳強Facebook相片）

《香港01》向保安局查詢鄧炳強因嫁女請假，及應對颱風上與副局長卓孝業的分工為何？局方回覆查詢說「保安局局長女兒於10月7日出閣，局長10月6日至8日休假，期間由副局長卓孝業署理局長職務」。

運輸及物流局局長林世雄上周嫁女

喜事連連，《香港01》亦接獲消息，運輸及物流局局長林世雄的女兒上周亦結婚，女婿是外籍人士，林世雄榮升外父。