杭州亞運｜霹靂舞港將首戰亞運無緣8強　放眼主場戰奧運計分賽

聚光燈下，首次成為亞運會獎牌項目的霹靂舞（Breaking）在今日（6日）展開，在燈光四射的場館內，配合動感十足的節奏，四名香港霹靂舞代表B-Boy C Plus（施嘉鑫）、B-Boy Think（曾子驊）、B-Girl Lady Little（陳嘉怡）與B-Girl Lady Banan（黃昭惠），歷史性在亞運舞台登場。

喜歡一件事情的理由不用太偉大，「很型」、「好玩」、做到高難度動作的滿足感，他們就此開啟不一樣的人生。縱然未能晉身明日的8強淘汰賽，他們已為跳舞生涯留下無可取替的回憶。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



首度被列入奧運項見的霹靂舞，率先在亞運會登場。（葉詩敏攝）

霹靂舞被納入巴黎奧運項目，率先在這場亞洲體育盛會亮相。賽會隆重其事，把原先為乒乓球的室內場館打造成霹靂舞「Battle」（鬥舞）場地，主舞台、燈光、音響和大屏幕的格局，有如走入一場迷你地下音樂會。由3年前開始參與多站港隊選拔，四名港將終於踏上亞運舞台，在現場DJ打碟的強勁音樂和歡呼聲中登場。

B-Boy C Plus在資格賽亮相，直言盡用「十幾年功力」。（葉詩敏攝）

在台上的主持介紹下，B-Boy C Plus與B-Boy Think先後於資格賽上陣。第三名出場的C Plus自言把「十幾年功力」、「最Signature（招牌）的招式」都在初賽發揮出來，最後在25名舞者中排第11，順利躋身16強的循環賽。Think則因發揮稍失準，僅排第18名無緣晉級。

C Plus成功打入前16晉級，惟8強止步。（葉詩敏攝）

曾在霹靂舞世界系列賽打入前32的C Plus，於循環賽被編入與世界第二的日本B-BoyShigekix、B-Boy Isshin以及中華台北勁敵劉承德同組，與Shigekix曾交手的C Plus，繼續放大招把Breaking的高難度動作如單手手轉、背轉等俐落完成，惟21歲的Shigekix始終是一面高牆，除了頭轉、背轉等，每個定點動作均對拍和有力，C Plus坦言：「之前都對過一次，但仍然不夠他的招式犀利」，最終他在循環賽三輪對戰後，無緣晉級明日的八強淘汰賽。

C Plus對能與亞洲強手對賽感興奮。（葉詩敏攝）

與B-Boy Think同樣未能打入賽前目標的八強，C Plus直言遺憾惟能汲取經驗，「都有個好經驗，是打小組循環賽方式，若組內有兩個強勁對手，像今次一個排世界第二（Shigekix）、一個中華台北好手，不應把招式分散，應集中對付較低排名的後者，把評審的票集中會更好。有寶貴的經驗，都會分享予新一代。」他與Shigekix對戰時不時露出笑容，指當刻心情放輕鬆，「心想『又係對你呀』，就一齊享受跳舞啦。雖然成績未算最好，但自己都幾享受件事，可與高水平選手較量是很好的機會。所以一半失望，一半開心吧」。

B-Boy Think在資格賽止步，直言失望。（葉詩敏攝）

雖然近年征戰多站奧運積分賽和國際賽事，他坦言上場一刻，亞運會是截然不同的感受，「今次緊張過世界賽，雖然國際賽對手真的好強，但亞運是一件很重要、很象徵性的事，好多人會看到比賽，也或會影響霹靂舞之後的資源，比以前壓力更大」。C Plus不諱言，除了自身發揮影響成績，眼看不少隊伍有教練隨隊亦感羨慕，「他們有教練跟隊，為舞者分析講點打，香港沒有足夠資源，我們比賽要兼顧自己又要分析策略，兼顧不到那麼多」。

放棄全職工作專心備戰的Think賽後不禁落淚，「對自己好失望」。（葉詩敏攝）

初賽止步的Think在整理心情後走到採訪區，抱有信心能打入前16的他難掩失望，背負的除了是對自己還有肩負港隊的期望。「認真講，這可能是我第一次參加，亦是最後一次參加，對自己好失望」。他直言回到休息室後「那刻好想爆喊」，說到辭去工作全職投入備戰時，感觸落淚，「始終全職投入做這件事，都想為香港取得好成績，覺得對不起大家，最後一次可以參加亞運，對自己好失望。」

B-Girl Lady Little在16強止步，「同自己講好好享受，因為不知亞運下次還有沒有霹靂舞」。（葉詩敏攝）

抹去淚水，他寄望在12月於香港舉行、作為奧運計分賽最後一站的WDSF霹靂舞世界系列賽再為香港爭光。

B-Girl Lady Banan對晉身16強感開心，惟不太滿意晉級後表現。（葉詩敏攝）

與此同時，港隊女子霹靂舞代表B-Girl Lady Banan和Lady Little，則在資格賽分別以第14和第15名打入16強循環小組賽。二人在小組賽三場均以0:2落敗，無緣晉級。