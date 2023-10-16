主管港澳事務丁薛祥訪河套區　強調協同推基建打造粵港澳創科中心

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，上星期五起一連三日在深圳調研。丁薛祥身兼中央港澳工作領導小組組長，他在河套深港科技創新合作區展示交流中心調研時表示，要協同推進基礎設施建設和園區運營管理，促進科技資源深度融合，廣泛吸引國際頂尖科技人才，加快建設國際一流科技創新平台，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。



根據新華社報道，丁薛祥在調研期間又表明，要堅持以體制機制創新促進科技創新，著力營造高度開放的國際化科研制度環境。他參觀無人機生產企業大疆創新時指，要加強以企業為主導的產學研深度融合，推動產業鏈上下游、大中小企業協同創新，加快科技成果向現實生產力轉化，拉動有效投資、創造消費需求。

他又到訪鵬城實驗室，希望實驗室聚焦重點領域開展戰略性、前瞻性、基礎性研究，加強與高校、科研院所、科技領軍企業等合作，形成功能互補、良性互動的協同創新格局。

丁薛祥今年3月接替韓正出任國務院常務副總理職務，外人界一直認為丁同時接掌中央港澳工作領導小組組長工作。他於9月便曾透過視像方式為在本港舉行的「一帶一路」高峰論壇開幕式上，對香港的角色提出4點希望，他這次的首度「現身」本港活動，被視為正式向外宣告他確實是接掌中央港澳工作領導小組組長工作。