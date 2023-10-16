區議會選舉｜工聯會25人戰直選較民建聯少　吳秋北稱非靠人海戰術

區議會選舉提名期明日（17日）展開。工聯會今日（16日）晚上公布46人參選名單，當中25人出戰地方選區，21人出戰地區委員會界別。會長吳秋北被問到民建聯派出44人參戰直選，工聯會參選人數是否稍為「輸蝕」，他說工聯會是「優中選優，以質量取勝，不是以人海戰術或大包圍」。



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工聯會46人參選區議會 平均年齡38歲

區議會改制後首場選舉，吳秋北形容工聯會派出歷來最龐大的隊伍參選，參選人平均年齡38歲，最年輕的參選人25歲，據悉是葵青社區幹事周潔莹。9成參選人持大專或以上學歷，大多曾參加2019年區議會選舉。46人參選名單當中，出戰地方選區的有25人，出戰地區委員會界別的有21人，吳秋北強調以最大的誠意、擔當、抱負，希望得到「打工仔」以至全港市民的支持和認同。

工聯會10月16日公布派出46人參選區議會。（夏家朗攝）

直選名單少民建聯19人 吳秋北：工聯會不是人海戰術

不過，建制最大黨民建聯派出44人參與地區直選，工聯會只有25人出戰地區直選，吳秋北被問到有甚麼對策搶票源、兩黨有否協調時，只是說選舉競爭非常激烈，各個團體都會踴躍參與爭取勝出，而客觀上每區較以往擴大10倍以上，服務的選民亦是以往10倍，雖有困難，但不會阻擋工聯會勝利決心。他續指，工聯會一直服務市民、打工仔，成績有目共睹，會盡誠意爭取市民支持，認為工聯會的選民支持基礎是堅實的，呼籲市民投票：「所有打工仔、僱員，係時候要歸隊啦！」

被問到僅派出25人參與地區直選，是否意味工聯會人才不足時，吳秋北表示，工聯會是優中選優，以質量取勝，不是人海戰術或大包圍，指該黨審慎考慮每區的選民支持基礎和參選人的質素和抱負，形容各參選人都是「優中選優的產物」。

▼工聯會出選名單▼