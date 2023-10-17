一帶一路｜米高嘉道理：香港可貢獻更多　阮蘇少湄：助推綠色經濟

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今日（17日）下午舉行首場活動「企業家大會」。本港代表團成員之一的香港上海大酒店主席米高嘉道理表示，香港在「一國兩制」下是國際城市，在加強「一帶一路」建設方面，可以為內地貢獻更多。他又舉例指如專業服務和酒店業均可發揮作用。



米高嘉道理指本港在多方面可為以「一帶一路」作貢獻。（大酒店網站）

米高嘉道理在北京接受香港電台專訪時表示，香港在每個領域都可以發揮作用，包括專業服務及酒店業等，例如旅客喜歡來港品嘗美食和觀賞美景，本港有很多優秀的酒店，客人可先到香港，再到內地。

談及「一帶一路」未來的挑戰，他說，人生總會有挑戰，如果沒有挑戰就不會更努力，因此不用擔心，並確信會取得成功。米高嘉道理期待在論壇上學習到更多，又指「一帶一路」倡議已經取得很大成就，包括促進溝通和對話，認為是現今世界中所需要，未來還可以取得更多成功。

阮蘇少湄表示香港可協助推動綠色經濟發展（資料圖片/洪嘉徽攝）

另一名本港代表團成員香港總商會主席、中華電力主席阮蘇少湄表示，「一帶一路」過去10年有很多豐碩成果，纍積很多經驗，與多個國家建立很好的關係，趁倡議10周年除了回顧經驗，亦可以在很多地方進一步推進。

阮蘇少湄：香港可協助沿線國家推綠色經濟

她同樣接受港台訪問時指，「一帶一路」過去主要圍繞基建項目，香港作為金融中心，未來希望推動發展綠色經濟和數字經濟，一方面因全球關注氣候變化，內地亦訂立雙碳目標， 而本港在綠色金融方面做得非常好，如果兩地互相配合，可幫助更多沿線國家推動綠色經濟。

阮蘇少湄又提到，中電過去10年在「一帶一路」倡議下從中亞經西氣東輸管道，引入天然氣到港發電，以退役燃煤發電，使用更潔净能源減低碳排放。對於近期的以巴衝突，她指出，事件比較突然，事件對燃料市場和價格的影響仍是言之尚早，希望各方盡快找出方法平息，避免擴散到更大的地緣政治危機。