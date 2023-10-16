一帶一路｜梁振英：香港有條件推動「民心相通」項目

撰文：文維廣
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「一帶一路」倡議提出十周年，北京明日（17）1起舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，特首李家超今日（16）率領70人政商界組成代表團出席。而由全國政協副主席梁振英擔任理事會主席的「共享基金會」，則會在論壇上分享項目在推動「民心相通」方面的成果，是唯一在論壇上發言的香港非牟利組織。

梁振英表示，以往「一帶一路」較著重商務、金融和專業服務等共商共建經濟領域的發展，他認為「共享」和「民心相通」等慈善工作都應該做，而香港在相關方面非常有條件，理應發揮「一國兩制下」的獨特優勢。

8月16日共享基金會辦事處開幕，梁振英預計今年內可完成1萬宗白內障手術。（廖雁雄攝）

至於應如何應對部分西方國家對「一帶一路」倡議的抹黑，梁振英指，中國提出發展「一帶一路」後，有西方國家也有類似倡議，認為這類模仿行為已說明一切，又指雖然有外國政客和傳媒攻擊「一帶一路」倡議，但「共享基金會」推展項目的國家的官員、病人、家屬等，看得一清二楚。

他又以一個實例來說明「民心相通」的含意。一名來自老撾的受助婆婆，本已換好手術袍、躺在手術床上，但她在接受手術前突然坐起身，希望現場一名港大醫科生抱一抱她，安撫她的緊張情緒，於是兩人相擁，形容這個例子勝過千言萬語。

梁振英說，基金會推動的項目有意義和具挑戰性，不但需要醫療人手，就讀社會科學或物流等學科的學生亦可參與。共享基金會已與5個發展中國家，包括老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾簽訂備忘錄，計劃在2022至27年間，為3.75萬名因白內障失明的患者，免費進行「復明」手術，目前已協助逾5000人。

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