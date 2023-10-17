區議會選舉︱工聯會公布參選名單翌日報名　吳秋北：全獲三會提名

撰文：李宇婷
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工聯會8名港島區參選人今日（17日）報名參選區議會，會長吳秋北指，工聯會今次選舉中派出參戰的46人基本上已取得三會提名，因為不少地區人士和三會成員都是朋友，沒有困難。

工聯會8名港島區參選人報名參選區議會。（李宇婷攝）

「三會」成員是相熟朋友　稱基本上已獲三會提名

工聯會以「民呼我應有工聯 服務市民就在前」為口號，為港島區參選人造勢。會長吳秋北指，工聯會派出參戰區議會的46人，基本上已取得「三會」成員提名，被問到過程中有否困難，他指地區人士和「三會」成員都是相熟朋友，沒有困難。對於民主派早前稱難以聯絡「三會」成員提名有困難，吳秋北不評論個別言論，但認為他們要自己檢討工作，包括是否在擁護基本法等未得到「三會」成員的認同。

吳秋北又說，今屆選舉競爭激烈，在愛國者治港下各政團均積極參與，直選的選民人數比以往的大，形容不敢怠慢，會以最大的誠意努力和往績感動每位選民，希望良性競爭。被問到今次市民對今次選舉的反應，他說只是第一日報名，隨著選舉工程展開，相信市民的投入度和參與度會更高。

工聯會8名港島區參選人報名參選區議會。（李宇婷攝）

港島區參選人現身造勢

參與直選的包括東區太北的蘇嘉樂、東區康灣的吳清清、東區柴灣的何毅淦、南區東南的陳榮恩和南區西北的林詠欣五人；參與地區委員會界別的包括中西區的鍾燿徽、東區的林嘉良和南區的李少鈴三人。

▼工聯會46出選名單▼

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