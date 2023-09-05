行會批准古洞站及屯門南延線財務安排　政府泵水256億港鐵興建

運輸及物流局表示，行政會議批准古洞站及屯門南延線財務安排。古洞站項目預算約為98億元，屯門南延線項目的建造成本預算約為158億元，即合共256億元。



行政會議批准向港鐵公司批出毗鄰古洞站約4.7公頃用地作高中密度住宅發展的物業發展權，以及屯門約6公頃用地作綜合商業和住宅用途的物業發展權，作為向港鐵公司提供財務資助以推展上述兩個項目。



運輸及物流局表示，兩項目均以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修；政府在獨立審核顧問的協助下，已審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算。

古洞站項目預算約為98億元（按今年7月價格計算，下同），當中包括古洞站建造成本約59億元，以及港鐵公司同時進行北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的開支，預計約為39億元 ；至於屯門南延線項目的建造成本預算約為158億元。政府將向港鐵公司提供財務資助以推展上述兩個項目。

行政會議批准向港鐵公司批出毗鄰古洞站的古洞北第20、22及25區共約4.7公頃用地作高中密度住宅發展的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額151.6億元（按付款當日價格計算），作為對港鐵公司推展古洞站項目及北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的財務資助。

至於屯門南延線項目，行政會議批准向港鐵公司批出屯門第16區約6公頃用地作綜合商業和住宅用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額242億元（按付款當日價格計算），作為對港鐵公司推展項目的財務資助。