施政報告｜承建商註冊及處分「加辣」　消息：研刑事、行政同步罰

【施政報告2023】涉致命工業意外的精進建築工程有限公司不獲續牌，11月16日起將從一般承建商名冊除名，事件引起大眾對承建商註冊制度的關注。



政府在新一份施政報告中提到，會加強承建商註冊及紀律處分制度。消息人士透露，當局有意改變現時要等候刑事檢控有結果後，方可作出行政處分的做法，亦會考慮增加罰則的類型，例如在未來在處理工程質素及安全上有問題承建商的續牌申請時，有機會改為只批出有效期為一年的牌照，並利用這一年仔細監察該承建商的情況。



▼10月18日 精進建築工程有限公司不獲續牌▼



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政府在新一份施政報告公布，會加強承建商註冊及紀律處分制度。消息人士透露，在現有機制下，如涉刑事檢控，當局要等檢控有結果後，方可作出行政處分，當局有意未來改變這做法：「例如處分制度扭鬆佢，唔使等刑事檢控結果。」

翻查資料，如註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，經紀律委員會研訊後後，可進行的處分包括將該註冊承建商永久或合適時間內從註冊承建商名册中刪除、判處最高罰款25萬元，或命令譴責該註冊承建商等。

消息人士也提到，以往承建商續牌，牌照有效期為三年，當局會考慮未來處理一些在工程質素及安全上有問題的承建商續牌申請時，改為只批出一年，並利用這一年仔細監察該承建商的情況。消息人士續指，當局也有意研究為獲授權簽署人設立獨立的註冊制度。

▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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除了加強承建商註冊及紀律處分制度，政府也會在明年提出修訂建築物條例，加強逾期未遵辦驗樓及驗窗通知、修葺令和勘測令等的罰則。消息人士指，不遵辦驗窗通知，現時的定額罰款為1,500元，而未有遵從僭建等的清拆令則在法庭聆訊後，最高可判罰款20萬元，惟整個過程較冗長，法庭亦未必會判處最高判款，當局將研究將罰則「加辣」，並將定額罰款擴展至其他違反命令的範疇，例如未有遵辦驗樓令和清拆令等，以縮短檢控時間。

針對僭建問題，屋宇署與地政署人員現時如要入屋調查，須先上門兩次被拒，方能申請法庭手令。消息人士稱，當局會研究如何賦權政府人員入屋調查，加強執法能力。

▼施政報告重點▼



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另外，近月接連出現舊樓石屎剝落問題，引起社會關注。施政報告亦提到，會從3個方向全面檢視政策，將會在明年首季提出具體方案，包括：

1/ 聚焦精準揀選需強制驗樓的目標樓宇

2/ 主動識別風險較高的樓宇，透過外判提升檢驗和進行緊急維修能力

3/ 檢視「樓宇更新大行動2.0」的流程，協助和敦促已申請資助的業主或法團加快步伐，例如精簡驗樓專業人士的委聘程序。

政府消息人士指，現時樓齡逾30年，即已到達強制驗樓門檻的舊年有約1.9萬幢，但屋宇署難以一次過發信通知強制驗樓，故會以計分制，每年挑選較高風險的600幢納入強制驗樓計劃，惟當局擬改善現有機制，包括將比對屋宇署和市建局樓宇復修的資料、參考收集到的投訴數字，並調整計分比重，以更精準地揀選高風險的樓宇作強制驗樓。