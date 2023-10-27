施政報告｜鄧炳強：曾有人扭曲立法原意　23條諮詢將多元化

《施政報告》提出明年內完成為《基本法》23條立法，又用不少篇幅講到愛國主義教育，以及提升關鍵基礎設施網絡安全的保護。



保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟今日（27日）向傳媒講解《施政報告》內容，記者多次提問23條立法相關內容，鄧炳強僅表示如期明年立法。



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鄧炳強指，要警惕外國干擾，社會上都有軟對抗，會繼續調查及執法。23條立法他指有需要全面研究，及需要有足夠前瞻性，會適時進行公眾諮詢，目標2024年完成立法。

他指要提升關鍵基礎設施的網絡安全保護，會在2024年提交法案，稍後諮詢保安事務委員會及持份者意見。大灣區應急機制方面，他指2024年內廣東省及澳門簽署合作協議。

進一步吸引人才來港，鄧炳強指方便越南人才來港就業政策，放寬了多項商務門檻。

警務處年底前推動電子邊境禁區許可證，縮短申請時間。懲教署年底前推出親子電子預約服務。消防署2024年第三季後引用遙控機械狗。

青年發展方面，飛行服務隊會引入香港航空青年團成為制度團隊。計畫今年內與深圳大學簽訂備忘錄，增加與內地青年交流。

2024年1月份實施第二期沙頭角開放計劃。開放後料會增加人流，會加強保安設施及巡邏人數。

他表示紀律部隊會加強部門國際參與，消防署為參與海外救援做好準備。

▼施政報告2023懶人包▼



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教育局局長蔡若蓮指，用「科教興國」講解，「科」包括小學推動科學科，開展數學課程學與教支援等。

「教」提升教師專業，包括資助中小學現職教師參與普通話水平測試，落實《教師專業操守指引》，在內地設立教師研修及交流基地。

「興」是支援青年興，包括擴大政府資助專上院校非本地學生限額，致力發展「北都市大學教育城」等。

「國」是增強愛國教育，厚植家國情懷，包括舉辦教師內地考察、提供國情教育資源、小學開設人文科等。

她指香港面對難題挑戰，教育界團結一心落實《施政報告》措施，可以長遠提升軟實力及競爭力。

教育局局長蔡若蓮4月18日陪同港澳辦主任夏寶龍,到訪中小學，了解學校推行國民教育、國家安全教育和增強國民意識等方面的進展。（政府新聞處）

民政及青年事務局局長麥美娟表示，持續推動青年發展方面，積極推動《青年發展藍圖》措施，明年中預計千人參與的青年發展高峰論壇。

連青人網絡（Youth link）已經成立，會員人數約5,000人。她指已經有序重啟實習交流計畫，今年內成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，一站式宣傳支持大灣區創業青年。

婦女工作方面，她指專門設立婦女事務組，設婦女事務專員。少數族裔融入社區方面，她表示明年委託非政府組織在九龍中及新界東設立少數族裔人士支援服務中心，設少數族裔關愛隊。

全面推展關愛隊工作方面，她指荃灣、南區關愛隊已經開展服務，其餘16區完成遴選，會積極按KPI傑出市民提供服務，會開發本地應用程式協助工作。

有人指沒有政策彌補社會撕裂。鄧炳強指不太同意，經過2019年黑暴，有人被分化，對港府中央有看法。他強調有人危害國家安全、撕裂社會，政府都有進行青少年工作，例如培養正向思維，認為非常有作用。鄧炳強說，要防止外部勢力利用任何機會撕裂社會，要居安思危及隱患意識。

小學常識拆開為人文科，是否等於國教科？蔡若蓮指是誤解，不存在獨立成科，小學人文科是與時並進，增加中國歷史、文化、地理等元素，是現有常識課上添加，教學內容模式評估沒有太大變化。

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虛假訊息方面，會審視有關顧問研究結果，研究是否需要立法方式處理。麥美娟指，正在研究顧問提交報告，要考慮香港最新情況，包括社會對虛假信息出現情況是否如幾年前煽動市民一樣，同時考慮現行法例如何處理。她指研究顧問報告會按合適香港措施實行。

對於加強國家安全教育方面，設立國安展覽廳。鄧炳強指，社區國安教育課程的每個社區導師希望培訓到30人，詳情有待規劃。

被問到23條會否影響經濟，鄧炳強指不贊同，沒有國家安全難以發展經濟，回想2019年就是如此，有國家安全才可以安全發展經濟。

至於2024年會否一定完成23條立法，諮詢時間會否不足？會否反對內容會否觸犯國安法。鄧炳強指「不嬲2023最遲2024完成」，諮詢方法多元化，務必社會上有人想提出意見都可以，解說都非常重要，政策解說不透徹都會誤會。他稱以往有人刻意扭曲立法原意，造成社會矛盾，希望市民唔明白少數人，稱一般市民「唔會做間諜㗎嘛」、「唔會叛國㗎嘛」。

鄧炳強指23條立法當然條文與往年有所不同，因為要面對黑暴風險，目前風險、將來風險都要處理到，亦有參考外國法例，例如參考英國最近的立法等。

23條有否具體時間表，以及甚麼部門執法。鄧炳強指2024年內立法，執法由香港執法機構執行。他相信對經濟沒有影響，稱文明國家都有國安條例，美國、英國都有，任何地方都要確保國安才可以穩定社會發展。

記者提到23條罪類都有在國安法涵蓋，新立法會否有新規範，而竊取國家機密罪類，會否採取內地定義。鄧炳強指現行法例不足以應對之前、將來的風險，需要檢視法例令其有效處理。國家機密要參考外國、國家定義，但強調針對少數人，老百姓、營商人士不會受到影響。

提升關鍵基礎設施網絡安全的立法方向為何？鄧炳強指，立法施加網絡安全責任，很多公司機構都有網絡安全有舉措，網絡攻擊很多，希望建立防範，有網絡安全計畫、評估、演習、通報機制。他表示很多機構已經有相關防範，只是定得更清晰。

蔡若蓮指愛國主義教育法都積極推進對接，一些不正確的教材教學，會在教師專業操守指引都寫明有清楚要求，亦會提供培訓，包括內地交流考察等。她重申國安法寫明何謂違反國安法，每個人都需要遵守。

小學為何設人文科，蔡若蓮指，本次是增加中國歷史、文化、地理，正在草擬，約年底完成。至於小學人文科沒有諮詢，為何急切推進？蔡若蓮指來自常識課，內容沿用小學常識科，增加了中國文化、歷史、地理等內容，但課程宗旨沒有變，都是培養正確價值觀態度、國民身分，關注本地、國家、世界發展等。她指25%小學課時彈性，內容增加都會增加課時，會撥出課時讓其落實，專責委員會會詳細討論，年底有初稿，明年有定稿及學校實行計劃，25/26學年才實施。

近年有學校停辦，但《施政報告》沒有協助業界的內容，將來局方有何措施支援。蔡若蓮指要以軟着陸為目標，不是逃避問題，幼稚園都有搬遷津貼恆常化，人口老化地區沒有辦法吸引跨區上學，鼓勵幼稚園搬遷及申請津貼。

小學方面她指推進小班教學，有KPI增加40多個學校推進小班教學，日後100%推進小班教學。

她強調公帑資源要善用，不可以因為學齡人口下降就不合理維持學校數目浪費珍貴資源，及早會商討合併重置停辦安排。

麥美娟表示，近年出現大型工程圍標，因此提出《建築物管理條例》修訂。（資料圖片/黃偉倫攝）

麥美娟至年底就《建築物管理條例》向立法會提出修訂，已經到相關委員會諮詢意見，曾經有大型工程圍標，現時修訂就2017/18年的公眾諮詢及立法會意見作出修訂，包括法團大會召開大型工程項目會議，有法定人數限制不能全部靠授權票，要保存會議紀錄招標文件等，會有下一階段諮詢。