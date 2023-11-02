粵港政府跨境通辦成果發布　提供逾50項服務包括更換個人文件

廣東省政府及港府今日（2日）舉辦粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發布會，並簽訂《粵港政務服務跨境通辦合作協議》。



創新科技及工業局局長孫東致辭指，香港毗鄰廣東省，方方面面密不可分，其中廣東省與香港合作無間。他指兩地人員協調，實現兩地政務服務雙向互通，分別提供超過50項網上「跨境通辦」服務，服務包括稅務、車輛查詢、個人證明文件、醫療健康等。



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孫東冀早日實現粵港數據流通

孫東指智方便平台與廣東省政務平台世界，可以用智方便直接登入廣東省政務服務網，又指香港人可在在深圳前海設置登入智方便。他指兩地簽訂《粵港政務服務跨境通辦合作協議》，表示決心及貫徹精神，完善兩地「跨境通辦」建設，早日實現粵港數據跨境流通。

發佈會是數字灣區頭炮

廣東省政府副秘書長許典輝致辭指，粵港澳大灣區建設是中央推進的戰略，大灣區在新發展格局有重大戰略意義，如今「跨境通辦」會進一步改善發展、助理推進大灣區建設，對各領域提供暢通便捷渠道，有利促進兩地交流。

他指新一輪科技革命加速，今日粵港兩地政府共同舉辦發佈會，打響了數字灣區「頭炮」，要紮實推動建設，會不斷加大與香港合作，促進要素在大灣區流動。他指大灣區是中國最有創新活力的區域，要更好發揮香港「一國兩制」及廣東省改革開放的優勢。

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有利推動大灣區市場一體化

廣東省政務服務數據管理局局長楊鵬飛表示，今年廣東省啟動了數字灣區建設，今年推出108項政務服務，又表示香港具有發展數字經濟活力，有獨特優勢。

他又稱兩地居民生活會更加便利，有利推動大灣區市場一體化，今次成果只是美好未來的第一塊拼圖，希望日後深化合作。

中聯辦信息中心主任郝銀星稱，全面通關後兩地交流有新進展，如今探索出粵港澳大灣區交流的新路徑，日後更值得期待。他指數字經濟成為核心推動力，必將成為粵港澳交流的途徑，中聯辦會做好超級聯絡人。